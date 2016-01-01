تعطل خدمات جوجل في الولايات المتحدة

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تعطل خدمات جوجل في الولايات المتحدة

من غير المعتاد رؤية مشكلات الإنترنت التي لا تتعلق بشخص ما يحاول طلب معدات الألعاب مسبقًا ولكن واجه المستخدمون بالسواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى خدمات جوجل مثل Gmail ومستندات Google وحتى YouTube.



كما لوحظ في برامج التتبع مثل DownDetector، يبدو أن المشكلة بلغت ذروتها

في حوالي الساعة3 فجر اليوم الجمعة، في النهاية تم تحديث حالة خادم Google لملاحظة المشكلة، وقالت إنه تم حلها بالكامل في حوالي الساعة 4 فجرًا.


في بيان لـ Engadget، قال متحدث باسم Google Cloud: "لقد واجهنا انقطاعًا قصيرًا

المصدر: الوفد

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