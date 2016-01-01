تعطل خدمات جوجل في الولايات المتحدة

من غير المعتاد رؤية مشكلات الإنترنت التي لا تتعلق بشخص ما يحاول طلب معدات الألعاب مسبقًا ولكن واجه المستخدمون بالسواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى خدمات جوجل مثل Gmail ومستندات Google وحتى YouTube.
كما لوحظ في برامج التتبع مثل DownDetector، يبدو أن المشكلة بلغت ذروتها
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