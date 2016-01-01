فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS

صورة الخبر: فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS
فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS

يريد فيسبوك أن تكون قادرًا على اختيار Messenger كتطبيق المراسلة الافتراضي على iOS، وعلى ما يبدو كان Facebook يحاول إقناع Apple بالسماح للمستخدمين بتبديل تطبيق المراسلة الافتراضي إلى Messenger لسنوات.



الآن بعد أن سمح iOS 14 للمستخدمين بتحديد متصفح ويب بديل وتطبيقات البريد الإلكتروني، يقوم Facebook بتجديد دفعة Messenger الخاصة به.



قال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك، لموقع The Information: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات مراسلة مختلفة والتطبيق الافتراضي

على هواتفهم، بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".


ربما لا يكون Messenger هو الخيار الأفضل لتطبيق المراسلة الرئيسي لديك، ولكن القدرة على إعادة تعيين الإعداد الافتراضي قد يتيح لك اختيار التطبيقات التي تقدم تجربة أفضل من Messenger أو رسائل Apple.


يتيح نظام تشغيل الهاتف المحمول من Android للمستخدمين بالفعل اختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، للأسف

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager