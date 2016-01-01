فيسبوك: تعيين ماسنجر باعتباره الخيار الافتراضي على نظام iOS
يريد فيسبوك أن تكون قادرًا على اختيار Messenger كتطبيق المراسلة الافتراضي على iOS، وعلى ما يبدو كان Facebook يحاول إقناع Apple بالسماح للمستخدمين بتبديل تطبيق المراسلة الافتراضي إلى Messenger لسنوات.
الآن بعد أن سمح iOS 14 للمستخدمين بتحديد متصفح ويب بديل وتطبيقات البريد الإلكتروني، يقوم Facebook بتجديد دفعة Messenger الخاصة به.
قال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك، لموقع The Information: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات مراسلة مختلفة والتطبيق الافتراضي
على هواتفهم، بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".
ربما لا يكون Messenger هو الخيار الأفضل لتطبيق المراسلة الرئيسي لديك، ولكن القدرة على إعادة تعيين الإعداد الافتراضي قد يتيح لك اختيار التطبيقات التي تقدم تجربة أفضل من Messenger أو رسائل Apple.
يتيح نظام تشغيل الهاتف المحمول من Android للمستخدمين بالفعل اختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، للأسف
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