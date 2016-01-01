Epic Games تستحوذ على SuperAwesome لأمان الأطفال على الإنترنت

تستحوذ Epic Games على شركة SuperAwesome التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي شركة تدعم تكنولوجيا الإنترنت الآمنة للأطفال.
قال تيم سويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Epic: "يتفاعل عدد أكبر من الأطفال عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى والآن حان الوقت لمضاعفة سلامتهم".
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