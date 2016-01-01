Epic Games تستحوذ على SuperAwesome لأمان الأطفال على الإنترنت

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Epic Games تستحوذ على SuperAwesome لأمان الأطفال على الإنترنت

تستحوذ Epic Games على شركة SuperAwesome التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وهي شركة تدعم تكنولوجيا الإنترنت الآمنة للأطفال.



قال تيم سويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Epic: "يتفاعل عدد أكبر من الأطفال عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى والآن حان الوقت لمضاعفة سلامتهم".



إنها ثاني صفقة للشركة هذا الأسبوع بعد أن

استحوذت على منصة تطوير الألعاب Manticore، وتأتي بعد يوم واحد فقط من انضمامها إلى ائتلاف لمحاربة سياسات متجر تطبيقات Apple وجوجل، كما أن Epic أيضًا في منتصف دعوى مكافحة الاحتكار مع آبل بسبب قواعد متجر التطبيقات.

المصدر: الوفد

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