لعبة Rocket League تتخطى 1 مليون لاعب نشط

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لعبة Rocket League تتخطى 1 مليون لاعب نشط

نجاحات Rocket League مستمرة خاصةً بعد أن توفرت بشكل مجاني حيث لعبها البارحة أكثر من مليون لاعب في نفس الوقت.

رئيس الإستوديو المُساعد Corey Davis شارك بصورة على حسابه الرسمي على موقع تويتر يوضح فيها أن اللعبة قد قامت بتحقيق رقم قياسي ضخم حيث لعبها البارحة أكثر من مليون لاعب نشط في نفس الوقت.

هذا الرقم ليس مُخصص لمنصة واحدة فقط بل هو لكل المنصات المتوفرة عليها اللعبة مثل الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 و Nintendo Switch وأظن أن هذا هو أعلى رقم قياسي حققته اللعبة في تاريخها من حيث عدد اللاعبين النشطين في نفس الوقت.

اللعبة متوفرة الآن للتحميل على نفس المنصات المذكورة بشكل مجاني بالكامل وتدعم اللعب المشترك بينهم.

المصدر: جيمرز فيلد

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