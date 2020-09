Spotify تتعاون مع هوليود لتحويل البودكاست إلى أفلام وبرامج تلفزيونية Spotify تتعاون مع هوليود لتحويل البودكاست إلى أفلام وبرامج تلفزيونية

تستعد Spotify لتحويل ملفات البودكاست الأصلية إلى أفلام وبرامج تلفزيونية، حيث أعلنت خدمة البث المباشر عن صفقة مع شركة إنتاج هوليوود Chernin Entertainment، التي تسمح لـ Chernin بتحديد وتعديل الأفلام والبرامج التلفزيونية من مكتبة تضم أكثر من 250 سلسلة Spotify الأصلية، بما في ذلك آلاف الساعات من المحتوى.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستوحد الصفقة أيضًا Spotify ، التي لديها أكثر من 1.5 مليون عنوان بودكاست، مع شركة الإنتاج بهوليود، فتمتلك Spotify بالفعل مكانا في مجال الأفلام والتلفزيون حيث تم تكييف سلسلة البودكاست 'Homecoming' لسلسلة الويب على Amazon.com Inc's Prime Video.



قال الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج، "يعد الصوت إلى حد بعيد الوسيلة الأسرع نموًا في مجال الترفيه، ومع وجود أكثر من 250 نسخة أصلية وآلاف الساعات من المحتوى، تمتلك Spotify واحدة من أكبر مكتبات IP الموجودة في العالم اليوم، وتضيف تلك المكتبة يوميًا".



وأضاف، "هذا الكنز من المحتوى بالإضافة إلى تسريع الأصوات والقصص الجديدة يوفر فرصة هائلة لتحويل هذه القصص المسببة للإدمان والملكية الفكرية إلى محتوى للشاشة."



حققت Spotify دفعة هائلة في البودكاست باعتبارها مصدر دخل إضافي بخلاف الموسيقى المتدفقة، ووجدت الشركة أن الإعلان في البودكاست هو باب جديد للأموال، حيث أنفقت مئات الملايين من الدولارات على صفقات مع Gimlet Media و Anchor FM و Parcast Studios و Bill Simmon's the Ringer - جميع شبكات البث الصوتي الرئيسية.



وتمتلك Spotify أيضًا Gimlet Media التي حولت عرضها "Homecoming" إلى سلسلة أصلية من Amazon Prime Video.



قال دون أوستروف ، كبير مسؤولي المحتوى والإعلان في Spotify ، في بيان: "في Spotify، نعتقد أن النمو غير العادي للصوت سيستمر في جذب كبار المبدعين في العالم وجعل البودكاست وجهة رئيسية لعنوان IP الأصلي".



أضافت Spotify قوة إلى كتالوج البودكاست الخاص بها هذا العام من خلال إبرام العديد من الشراكات الحصرية، بما في ذلك تلك الشراكات مع DC Entertainment التابعة لشركة AT & amp؛ T Inc وجو روجان وكيم كارداشيان ويست.