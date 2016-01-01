

تطبيق زووم على أندرويد يدعم الآن الخلفيات الافتراضية وميزات أخرى تطبيق زووم على أندرويد يدعم الآن الخلفيات الافتراضية وميزات أخرى

خلال الأشهر الماضية، وتحديدًا منذ انتشار فيروس كورونا، كثُرت الحاجة إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو، وكانت خدمة زووم الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، ولعل واحدة من أكثر ميزات التطبيق شيوعًا هي القدرة على إضافة خلفية افتراضية، وهي بمثابة طريقة لطيفة للحفاظ على قدر ضئيل من الخصوصية، خاصةً عند العمل من المنزل، وللأسف لم تكن هذه الميزة متوفرة على أندرويد، ولكن مع أحدث إصدار للتطبيق تم توفير هذه الخاصية مع مجموعة من الميزات المفيدة الأخرى.



بدوره، وعلى الرغم من أن تطبيق زووم على أندرويد يتيح لك الآن إضافة خلفيات افتراضية، إلا أن هذه الخلفيات لا تزال موجودة في الوقت الحالي، كون أن مقاطع الفيديو غير مدعومة حتى الآن، وعلى الرغم من هذا القيد، تعمل الميزة بشكل جيد، وتمكن زووم من التعرف على Bugdroid الأخضر وفصله عن الخلفية، كما هو موضح أدناه.



علاوة على هذه الإضافة، يتكامل التطبيق الآن مع جدولك الزمني، مما يسهل الانتقال إلى اجتماع دون الحاجة إلى فتح التقويم والنقر يدويًا على عنوان URL للاجتماع التالي، وإذا كنت ترغب في إجراء مكالمات من هاتفك، فيمكنك الآن مشاركة صوت جهازك مع المشاركين، وهي ميزة مفيدة إذا قمت ببث مقاطع الفيديو إلى جمهورك.

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أخيرًا، وفّر التحديث أيضًا العديد من التحسينات والمميزات الأخرى، فعلى سبيل المثال، تم تحسين الجدولة مع الإعدادات الافتراضية، وهنا ميزات جديدة للاجتماعات وتحسين رابط المعاينة وأصبح البحث معزز ومجموعة شاملة من الإصلاحات.تحميل تحديث تطبيق زووم “زووم” على أندرويد.