المتصفح Microsoft Edge قادم إلى نظام Linux في شهر أكتوبر المقبل

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المتصفح Microsoft Edge قادم إلى نظام Linux في شهر أكتوبر المقبل

المتصفح Microsoft Edge من مايكروسوفت قادم إلى نظام التشغيل Linux، وسيتم إطلاق النسخة الأولى من هذا المتصفح لنظام التشغيل هذا في شهر أكتوبر المقبل.

عندما أعلنت مايكروسوفت أنها ستجعل المتصفح Microsoft Edge الخاص بها ينتقل إلى محرك الويب Chromium، تعهدت الشركة بجلب هذا المتصفح إلى جميع أنظمة التشغيل الشائعة. في ذلك الوقت، لم يكن نظام Linux جزءًا من تلك القائمة، ولكن بحلول أواخر العام الماضي، أصبح من الواضح أن مايكروسوفت كانت تعمل بالفعل على النسخة الموجهة لنظام Linux من المتصفح Microsoft Edge. في وقت لاحق، تم إستخدام هذه النسخة من قبل أحد مقدمي برامج مايكروسوفت أثناء عرض تقديمي.

بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، سيتمكن مستخدمو Linux إما من تحميل المتصفح من موقع Microsoft Edge Insider أو من خلال الموقع الرسمي للشركة. سيحصل مستخدمو Linux على نفس تجربة Microsoft Edge التي حصل عليها مستخدمي Windows و macOS، بما في ذلك الوصول إلى ميزات الخصوصية والأمان المدمجة في المتصفح. في الغالب، أتوقع أن تكون تجربة Linux مماثلة لتلك الموجودة على أنظمة التشغيل الأخرى.

أعلنت مايكروسوفت اليوم أيضًا أن مطوريها قد قدموا أكثر من 3700 التزامًا بمشروع Chromium حتى الآن. بعض هذه الإلتزامات تتعلق بدعم الشاشات الحساسة للمس، ولكن الفريق ساهم أيضًا في جوانب أخرى مثل تحسين ميزات ذوي الإحتياجات الخاصة وأدوات المطورين، بالإضافة إلى الميزات الأساسية للتصفح.

حاليًا، يتوفر المتصفح Microsoft Edge على العديد من أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows 7 و Windows 8 و Windows 10 و macOS و iOS و Android.

المصدر: موقع الكترونى

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