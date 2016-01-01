

تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

في إطار حرصها المستمر على جلب مميزات جديدة وإصلاح الثغرات في التطبيقات التي تملكها، تنوي شركة فيسبوك Facebook إصدار تحديث لتطبيق واتساب WhatsApp قريبا، يمكن معه تشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز.



وبحسب ما نشره موقع gizchina، سيجلب مطوري واتساب WhatsApp قريبا واحدة من المميزات المطلوبة من المستخدمين، حيث يدعم التطبيق استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، حيث يتوقع أن يدعم واتساب ميزة تنشيط الحساب على 4 أجهزة في نفس الوقت.



وتقول التوقعات أن فريق العمل سيطلق قريبا إصدارا تجريبيا من تحديث واتساب WhatsApp لبدء اختبار الميزة الجديدة، وسوف يتوفر الإصدار التجريبي على منصتي أندرويد وiOS.



