تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

صورة الخبر: تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز
تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

في إطار حرصها المستمر على جلب مميزات جديدة وإصلاح الثغرات في التطبيقات التي تملكها، تنوي شركة فيسبوك Facebook إصدار تحديث لتطبيق واتساب WhatsApp قريبا، يمكن معه تشغيل حساب واحد على أكثر من جهاز.

وبحسب ما نشره موقع gizchina، سيجلب مطوري واتساب WhatsApp قريبا واحدة من المميزات المطلوبة من المستخدمين، حيث يدعم التطبيق استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، حيث يتوقع أن يدعم واتساب ميزة تنشيط الحساب على 4 أجهزة في نفس الوقت.

وتقول التوقعات أن فريق العمل سيطلق قريبا إصدارا تجريبيا من تحديث واتساب WhatsApp لبدء اختبار الميزة الجديدة، وسوف يتوفر الإصدار التجريبي على منصتي أندرويد وiOS.

صورة الخبر: تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطبيقاتقريبا.. حساب واحد لـ”واتساب” سيعمل على أكثر من جهاز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25233

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager