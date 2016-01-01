لن نرى ديمو للعبة FIFA 21

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لن نرى ديمو للعبة FIFA 21

أكدت شركة EA Sports في تصريح أخير أنها لا تنوي إصدار ديمو للعبة FIFA 21 على أي منصة خلال العام الجاري.

على حسب التصريح الأخير من شركة EA Sports فقد أكدت انها ستستغني عن إصدار ديمو للعبة FIFA 21 خلال العام الجاري حيث انها تُركز بشكل رئيسي على جعل تجربة اللعبة الأساسية نفسها أكثر متعة بدون مشاكل خاصةً وأن هنالك نسخة مخصصة للجيل الجديد ستتوفر في نوفمبر.

ستتوفر لعبة FIFA 21 أولاً على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 9 أكتوبر ثم ستتوفر خلال شهر نوفمبر على منصتي PlayStation 5 و Xbox Series X. إذا اشتريت اللعبة على الجيل الحالي فلن تحتاج لشرائها مرةً أخرى على الجيل الجديد وستحصل على تحديث مجاني.

أيضاً إذا كنت مشترك في خدمة EA Play فيمكنك البدء في تجربة اللعبة قبل الإصدار بعشرة أيام.

المصدر: جيمرز فيلد

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