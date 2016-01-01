رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM

صورة الخبر: رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM
رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM

منذ أسابيع قليلة ظهرت تقارير تذكر أن شركة إنفيديا في مفاوضات متقدمة مع شركة SoftBank للإستحواذ على شركة ARM وأن شركة إنفيديا هي الوحيدة التي تتفاوض لشراء الشركة وأكدت التقارير أن شركة SoftBank تنوي بالفعل بيع ARM بمبلغ أكبر من 40 مليار دولار أن الصفقة ستتم قريباً.



صباح اليوم شركة إنفيديا أعلنت بشكل رسمي إنها أستحوذت على شركة ARM بمبلغ 40 مليار دولار وأن مقر الشركة سيظل كما هو في المملكة المتحدة بعد عملية الإستحواذ وبذلك أصبحت شركة إنفيديا تمتلك واحدة من أهم الشركات في سوق المعالجات حيث تقدم ARM المعماريات الخاصة بالمعالجات لكل الشركات تقريباً من بينهم آبل وسامسونج وكوالكوم وغيرهم.



وبالطبع شركة إنفيديا هي صاحبة المعالجات الرسومية القوية وعملية الإستحواذ هذه ستجعل إنفيديا أكثر قوة في السوق وقد تحدث تغييرات كبيرة في سوق المعالجات الفترة القادمة بعد هذا الإستحواذ.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46232

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager