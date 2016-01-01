منذ أسابيع قليلة ظهرت تقارير تذكر أن شركة إنفيديا في مفاوضات متقدمة مع شركة SoftBank للإستحواذ على شركة ARM وأن شركة إنفيديا هي الوحيدة التي تتفاوض لشراء الشركة وأكدت التقارير أن شركة SoftBank تنوي بالفعل بيع ARM بمبلغ أكبر من 40 مليار دولار أن الصفقة ستتم قريباً.
صباح اليوم شركة إنفيديا أعلنت بشكل رسمي إنها أستحوذت على شركة ARM بمبلغ 40 مليار دولار وأن مقر الشركة سيظل كما هو في المملكة المتحدة بعد عملية الإستحواذ وبذلك أصبحت شركة إنفيديا تمتلك واحدة من أهم الشركات في سوق المعالجات حيث تقدم ARM المعماريات الخاصة بالمعالجات لكل الشركات تقريباً من بينهم آبل وسامسونج وكوالكوم وغيرهم.
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التعليقات على رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM
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