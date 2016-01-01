

رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM رسمياً شركة إنفيديا تعلن الإستحواذ على ARM

منذ أسابيع قليلة ظهرت تقارير تذكر أن شركة إنفيديا في مفاوضات متقدمة مع شركة SoftBank للإستحواذ على شركة ARM وأن شركة إنفيديا هي الوحيدة التي تتفاوض لشراء الشركة وأكدت التقارير أن شركة SoftBank تنوي بالفعل بيع ARM بمبلغ أكبر من 40 مليار دولار أن الصفقة ستتم قريباً.







صباح اليوم شركة إنفيديا أعلنت بشكل رسمي إنها أستحوذت على شركة ARM بمبلغ 40 مليار دولار وأن مقر الشركة سيظل كما هو في المملكة المتحدة بعد عملية الإستحواذ وبذلك أصبحت شركة إنفيديا تمتلك واحدة من أهم الشركات في سوق المعالجات حيث تقدم ARM المعماريات الخاصة بالمعالجات لكل الشركات تقريباً من بينهم آبل وسامسونج وكوالكوم وغيرهم.

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وبالطبع شركة إنفيديا هي صاحبة المعالجات الرسومية القوية وعملية الإستحواذ هذه ستجعل إنفيديا أكثر قوة في السوق وقد تحدث تغييرات كبيرة في سوق المعالجات الفترة القادمة بعد هذا الإستحواذ.