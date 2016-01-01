أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، أن بعض مستخدميها يواجهون مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات معينة، فيما لم يتضح عدد المستخدمين والبلدان التي تأثرت.
وذكرت الشركة أن الخدمات المتأثرة تشمل متجر التطبيقات "آب ستور" وخدمة الموسيقى "أبل ميوزيك" وخدمة التلفاز "أبل تي في بلس".
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية عن موقع الويب الخاص بتتبع انقطاع الخدمات (Downdetector.com) أن هناك ما يقرب من 2000 حادثة أبلغ فيها مستخدمون عن مشكلات مع "أبل ميوزيك"، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمة "آي تيونز" ومتجر التطبيقات.
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التعليقات على انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول
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