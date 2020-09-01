سيتم الإعلان عن متطلبات تتبع الأشعة للعبة Cyberpunk 2077 قريباً

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سيتم الإعلان عن متطلبات تتبع الأشعة للعبة Cyberpunk 2077 قريباً

إستوديو CD Projekt RED أكد أنه سيُعلن عن المتطلبات القصوى للعبة Cyberpunk 2077 لتشغيلها بتقنية تتبع الأشعة قريباً جداً.

بعدما تم الإعلان عن متطلبات تشغيل Cyberpunk 2077 خلال الأيام الماضية، أراد العديد من اللاعبين من CD Projekt RED أن يُعلنوا عن المتطلبات القصوى التي ستحتاجها اللعبة للعمل على منصة الحاسب الشخصي بأعلى إعدادات ممكنة مع تقنية تتبع الأشعة من Nvidia.

أكد Marcin Momot مدير مجتمع اللاعبين في إستوديو CD Projekt RED أن الإستوديو سيُشارك بالمتطلبات النهائية لتقنية تتبع الأشعة عند إقتراب موعد الإطلاق الرسمي في نوفمبر 2020.

تتوفر Cyberpunk 2077 على الجيل الحالي والقادم من أجهزة الكونسول بالإضافة طبعاً إلى منصة الحاسب الشخصي. يمكنك التعرف على ادنى متطلبات تشغيل للعبة عبر هذا الرابط.
https://www.gamersfld.net/2020/09/cyberpunk-2077_18.html

المصدر: جيمرز فيلد

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