مراجعة Wwe 2K Battleground مراجعة Wwe 2K Battleground

نتيجة للتخبط الكبير الذي تعرضت له سلسلة WWE 2K في إصدارة 2020، أصبح الناشر 2k بين احتمالين، إما تأجيل فكرة إصدار لعبة مصارعة تمامًا، والتركيز علي إصدارة 2022، أو أن يعمل علي لعبة مصارعة مختلفة قليلًا عن المعتاد، بهدف عدم ترك اللاعبين بدون لعبة مصارعة حرة لعام كامل



في 2011، صدرت واحدة من أكثر ألعاب المصارعة الحرة اختلافًا عن البقية، وهي WWE All stars، ونالت إعجاب الكثيرين، ومنهم انا، لأنها قدمت أطوار لعب المصارعة الحرة، وقوانينها، وبيئاتها لكن في قالب كرتوني، مع ضربات غير واقعية، تشبه الضربات الخارقة في ألعاب الأبطال الخارقين، وهذا ما فعلته 2K مع لعبتها الجديدة Battlegrounds والتي يمكننا اعتبارها امتداد للعبة All Stars بشكل أو بآخر، تأتي بسعر 30 دولار فقط، فهل تستحق الشراء؟



تقدم اللعبة مجموع 77 مصارع، بين نساء ورجال، ولكن لك أن تتخيل أن فقط 10 منهم متوفرين في بداية اللعبة، ويتم فتحهم عن طريق طور القصة، كما أن اللعبة تقدم مجموعة من الضربات الخاصة، متنوعة بشكل كبير، وسنتحدث عن ذلك باستفاضة في السطور القادمة، ولكل ما أريد أن أشير له الآن هو أن فقط ثلاثة ضربات تكون مفتوحة في البداية، والبقية أيضًا يتم فتحهم من طور القصة. القصة تستغرق 10 ساعات لأنهاءها كلها، وهو عمر كبير نسبيًا لقصة في لعبة رياضية، ولكن المفاجأة كانت أن القصة ليست مملة، ولا نمطية، وإنما هي توظيف لكثير من عناصر اللعبة، وتعريفك علي جميع جوانبها بشكل ذكي. لذلك أنصح أن تبدأ بالقصة ثم لعب بقية الأطوار، حتي تكون تعلمت كل شيء، وفتحت أكبر قدر ممكن من المصارعين والقدرات.

القصة تدور حول سعي أحد المنظمين لمباريات المصارعة الحرة إلي إنشاء نظام جديد، بعيد عن اتحاد WWE، يكون عمله مرتكز علي دعم المبتدئين، ولعب مباريات المصارعة الحرة في حلبات في بيوت المصارعين، أو باحاتهم الخلفية، وهو ما يسمي بالBattlegrounds، ومن هنا أتي أسم اللعبة. بطل كل هذه الأحداث هو المصارع ستيف أوستن، والذي يتقاطع طريقه مع شاب مبتدأ اسمه Bolo raynolds (أنت) ويبدأ في تدريبه ليكون اسطوره من أساطير الBattlegrounds. يتم استعراض الأحداث عن طريق قصص مصورة مكتوبة بشكل مسلٍ، ومعربة بالكامل، وتكون تفاعلاتك مع الأحداث هي القتالات التي تدخلها، في بيئات مختلفة كثيرًا عن بعضها البعض، وفاجئني مدي تفاعلية تلك البيئات، واختلاف تصاميمها، كما فاجئني حجم طور القصة الذي أمضيت معه وقت ممتع للغاية. خصوصًا مع نظام المكافآت الرائع (فتح القدرات والشخصيات).أسلوب اللعب في بداية اللعبة يكون بدائي، والضربات المفتوحة هي الحد الأدني للضربات، من لكمات، وركلات، وإمكانية تسلق الحبال والقفز، من أعلاها، وإمكانية تنفيذ لكمات قوية باستخدام قدرات خاصة، أو استخدام الأسلحة مثل المطارق- هنا فإن المطارق تشبه ألعاب الأطفال لجعله أقل عنفًا ودموية- أو الكراسي الحديدية أو أسلحة أخري خاصة بالبيئات نفسها، فكما قلت مسبقًا البيئات تفاعلية بشكل رائع، فمثلًا هناك حلبة تقع قرب المستنقع، وتسمح لك تلك الحلبة بإلقاء منافسك للتمساح ليلحق به ضررًا بالغلًا، كما أن هنا حلبة أخري تمكنك من التحكم في جدي، ونطح منافسك، أو حلبة أخري تعطيك فرصة استخدام دراجة نارية لضرب منافسك وكأنها مضرب تنس!هذه التفاعلية المبتكرة مع البيئات جعلتني أترقب الحلبات التي أقوم بفتحها عن طريق التقدم في القصة، وكذلك تضيف أجواء تحدي رائعة.اللعب خارج القصة يحتوي علي أطوارExhibition و طور البطولات. داخل طور المباريات الفردية (Exhibition) هناك مجموعة من المباريات المختلفة المتعارف عليها في المصارعة الحرة مثل 1 ضد1، والتاج تيم (فريق مكون من 2) و الTornado Tag Team و مباريات القفض، والرويال رامبل، ولكن للأسف، كنت أتمني ان أري أنواع أكثر، مثل Money In the bank أو مباريات الطاولات.هناك أيضًا أطوار أخري وهي طور تصميم المصارع الخاص بك، وتصميم الحلبات، وهم أطوار محدودة لكنها لم يتم التركيز عليها بالشكل المطلوب، كما أن هناك طور يدعي King Of the battlegrounds وطور Tournaments وفي الأول يكون التركيز عليك مواجهة 7 لاعبين عبر الشبكة، بنظام Last man standing والفائز هو الذي يظل واقفًا في الحلبة، ومع كل لاعب تستطيع إخراجه أو رميه خارج الحلبة، تكسب عدد من النقاط.الأطوار بشكل عام، علي الرغم من أنني كنت أتمني المزيد منها إلا أنها رائعة، وموجودة بكم ممتاز، مع وعود بإضافة المزيد من المصارعين لاحقًا عبر إضافات مجانية، كما أنني استمتعت كثيرًا بمباريات القفص، والتورنيدو تاج تيم، وطور King of the battleground. يمكنني تخيل كيف أن هذه اللعبة ستكون بأضعاف المتعة التي هي عليها الآن مع أصدقائي، في اللعب الجماعي المحلي.تحتوي اللعبة علي 5 فئات من المصارعين، all-rounder, technician, powerhouse, high-flyer و brawler. وكل فئة ليها اسلوب تتميز به، مثل معارك الهواء،أو الإمساك بالأشياء ورميها، أو الركلات. تكون اللعبة أفضل بمراحل، عندما تستطيع استخدام كل مصارع في الأوضاع التي يجيد القتال فيها، بالإضافة إلي شجرة المهارات التي يمتلكها كل مصارع والتي تجعلك تشعر بالتقدم كل فترة.مشكلة اللعبة الرئيسية تتمحور حول حاجتك إلي قضاء وقت كبير جدًا في جمع عملات اللعبة، أو دفع أموال حقيقية لفتح المحتوي كله، واللعب به في الأطوار المختلفة، وإذا أخبرتني أنك لن تكترث بفتح أي محتوي من اللعبةوستكتفي بما هو موجود منذ البداية، فيجب أن تتاكد ان استمتاعك باللعب سيتأثر، لأن أسلوب اللعب في البداية يبدو بدائي، وخالي من أي نوع من أنواع الابتكار، ولكنه سرعان ما يظهر روعته وامكانياته الرائعة، وتصميم المميز، ولكن للأسف هذه الأشياء كلها محبوسة خلف، إما وقت طويل من اللعب، أو الأموال الحقيقية!الأصوات في اللعبة ليست في أفضل أحوالها، من مؤثرات الصدمات، وأصوات الجماهير، وتفاعلاتهم، وأصوات البيئات، ولكنها تفي بالغرض، الشيء الذي أزعجني قليلًا في هذا الجانب هو الموسيقي التي كانت رائعة في البداية، ولكنها قليلة، وبالتالي يصبح التكرار سيد الموقف بعد ساعة من اللعب فقط. أما المؤثرات البصرية الناجمة عن الضربات كانت مصممة بشكل بصري ممتاز، ومختلف، ولكن في بعض الأحيان شعرت أن الشاشة أصبحت مزدحمة جدًا خصوصًا في مباريات الرويال رامبل أو التاج تيم. هناك أيضًا بعض العيوب التقنية من تساقط إطارات في لحظات وجود المؤثرات، وهو ما أثر علي النتائج في بعض الأوقات.نقطة أخري وجب لإشارة إليها، هو أن تصميم الشخصيات غير جذاب علي الإطلاق، علي الرغم من وجود مجموعة ضخمة من التخصيصات الشخصية لهم، والتي نالت إعجابي، خصوصًا لشخصيات جيف هاردي، وأندرتيكر، لكن جميع الشخصيات مصممة بشكل يجعلهم يبدون مضغوطين، وكأن تم التلاعب بصورة ما باستخدام برنامج الفوتوشوب بشكل سيء.تحصل اللعبة علي تعريب نصي، وصوتي للمعلقين، هو أمر رائع حقًا إلا أن التعليق العربي يعيبه صوته المنخفض للغاية، والذي يجعله في أغلب الأحيان غير مسموع، ولكن في اللحظات التي يُسمع فيها، يكون جيد ومختلف عن أي تعليق عربي سمعته في لعبة من قبل. كما أن تعريب القوائم جيد، لكنه ليس تعريب كامل لكل شيء لأن بعض المصطلحات لم يتم تعريبها، أعتقد أن ذلك يعود علي كونها مصطلحات خاصة بالمصارعة الحرة التي لا يوجد لها بديل باللغة العربية، ولن تكون مشكلة لمحبي المصارعة الحرة، لكن ماذا إذا كان اللاعب مجرد لاعب لا يجيد اللغة الإنجليزية، ولا يعرف شيء عن المصارعة الحرة؟في النهاية:قد يقول البعض بأن 2k كان عليها أن تتخلي عن فكرة تواجد ألعاب مصارعة تمامًا هذه السنة، ولكن بطور قصة ممتع، ولعب جماعي محلي، وآخر علي الشبكة،وسعر منخفض تأتي Battlegrounds بالكثير بتركيبة قد تعيد إحياء ألعاب المصارعة الحرة،، مع أسلوب لعب يجعل تجربة كل هذا المحتوي والاستمتاع به سواء وحيدًا أو مع أصدقاءك شيء ممتع، لأن ميكانكيات اللعب الكرتونية، والضربات المميزة تمثل تغيير كانت تحتاجه ألعاب المصارعة.لا أعلم لماذا اختار المطور أن تكون تصاميم الشخصيات قصيرة القامة، علي عكس لعبة All stars التي كانت التصاميم فيها تميل لعملقة، وتقوية الأبطال شكليًا عن حقيقتهم، ولكن لعبة WWE Battlegrounds تحتوي علي أشياء إيجابية كثيرة، وتقدم متعة كبيرة، ومختلفة عن ألعاب المصارعة التي تميل إلي الماحاكة الواقعية عن الأركيد، بالإضافة إلي وجود محتوي ضخم وإمكانية اللعب مع الأصدقاء واستغلال روعة تصميم أسلوب اللعب وعمقه، ولكن يعيبها أن الكثير من المحتوي يتطلب وقت طويل من اللعب لفتحه، أو دفع شراؤه بأموال حقيقية، وهذا شيء غير مقبول. إذا كنت من محبي المصارعة الحرة، أو تبحث عن لعبة لتلعبها مع أصدقاءك، هذه اللعبة قد توفر لك تجربة ممتعة تمتد لساعات طويلة، ولكن عليك أن تعي أنها ليست لعبة كاملة.