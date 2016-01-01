رسمياً : ميكروسوفت تستحوذ بشكل كامل على Bethesda

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رسمياً : ميكروسوفت تستحوذ بشكل كامل على Bethesda

أعلنت ميكروسوفت عن صفقة العمر حيث أكدت على قيامها بشراء الشركة الناشرة Bethesda بكل الاستوديوهات التابعة لها.

أعلنت اليوم ميكروسوفت الصفقة بشكل مفاجئ حيث دفعت 7.5 مليار دولار مقابل شراء شركة Bethesda بكل الاستوديوهات التابعة لها، هذا يعني أن كل تلك الاستوديوهات ستنضم لميكروسوفت :

- Bethesda Game Studios
- Arkane Studios
- Machine Games
- id Software
- ZeniMax Online Studios
- Tango Gameworks
- Roundhouse Studios
- Alpha Dog Games

لم تؤكد ميكروسوفت أو Bethesda إذا كانت الشركة ستُحافظ على استقلاليتها ام لا فإذا كان الأمر صحيح وان الاستوديوهات ستنضم لـ Xbox Game Studios فهذا يعني ان كل الألعاب القادمة من تلك الاستوديوهات ستكون حصرية ميكروسوفت اي انها ستتوفر على الحاسب الشخصي و Xbox فقط مثل :

- DOOM
- The Evil Within
- The Elder Scrllos
- Prey
- Dishonored
- Fallout
- Wolfenstein
- وغيرهم من الألعاب الرائعة

خبر مُذهل ويأتينا في موعد خرافي نظراً لأن الطلبات المُسبقة ستفتح لمنصات Xbox Series S و Xbox Series X غداً !

المصدر: جيمرز فيلد

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