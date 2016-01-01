أعلنت ميكروسوفت عن صفقة العمر حيث أكدت على قيامها بشراء الشركة الناشرة Bethesda بكل الاستوديوهات التابعة لها.
أعلنت اليوم ميكروسوفت الصفقة بشكل مفاجئ حيث دفعت 7.5 مليار دولار مقابل شراء شركة Bethesda بكل الاستوديوهات التابعة لها، هذا يعني أن كل تلك الاستوديوهات ستنضم لميكروسوفت :
- Bethesda Game Studios
- Arkane Studios
- Machine Games
- id Software
- ZeniMax Online Studios
- Tango Gameworks
- Roundhouse Studios
- Alpha Dog Games
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التعليقات على رسمياً : ميكروسوفت تستحوذ بشكل كامل على Bethesda
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