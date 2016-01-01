

مايكروسوفت تستحوذ على ZenixMax Media في صفقة ضخمة بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي مايكروسوفت تستحوذ على ZenixMax Media في صفقة ضخمة بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي

إفتتحت كل من مايكروسوفت و Sony الحرب التالية في سوق أجهزة الألعاب المنزلية من خلال الإعلان عن أجهزتها الجديدة والكشف عن أسعارها الرسمية ومواعيد إطلاقها. ومع ذلك، قد تكون المعركة الحقيقية حول الحصريات الخاصة بالمنصة، وعلى ذكر ذلك، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت للتو عن صفقة كبيرة جدًا تتمثل في الإستحواذ على شركة Zenix Media.



إذا لم تسمع عن شركة ZenixMax Media نفسها من قبل، فقد تكون سمعت بالتأكيد عن الألعاب التي طورتها أستوديوهاتها مثل Doom و Quake التي طورتها شركة id Software، وألعاب The Elder Scrolls و Fallout التي طورتها شركة Bethesda، فضلا عن العديد من الألعاب الأخرى مثل Wolfenstein التي طورتها شركة MachineGames، ولعبة Dishonored التي طورتها شركة Arkane Studios.



يعني الإستحواذ أن قائمة ألعاب ZenixMax Media سيتم إضافتها إلى خدمة Xbox Game Pass على أجهزة Xbox Series والحواسيب الشخصية. حتى الألعاب القادمة مثل RPG Starfield الفضائية مدرجة أيضًا ضمن الألعاب التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

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خدمة Xbox Game Pass تُكلف 10 دولارات أمريكية في الشهر لمنصة واحدة. إذا قررت التسجيل، تحصل على إمكانية الوصول إلى الألعاب الجديدة الصادرة من قبل Xbox Game Studio، بما في ذلك ألعاب ZenixMax Media في اليوم التي يتم إطلاقها فيها. أما بخصوص خطة Xbox Game Pass Ultimate والتي تُكلف 15 دولار أمريكي في الشهر، فهي تُغطي ألعاب أجهزة الألعاب المنزلية والحواسيب الشخصية وأجهزة الأندرويد، وتشمل أيضًا إشتراكًا مجانيًا في EA Play، مما يسمح لك بالوصول أيضًا إلى ألعاب مثل Titanfall 2 و FIFA 20 و Battlefield، فضلاً عن العديد من الألعاب الأخرى.البيان الصحفي الصادر من قبل كل من مايكروسوفت و ZenixMax Media لا يشمل كيف ستؤثر هذه الصفقة على المنصات الأخرى مثل Playstation. ومع ذلك، فقد كشفت لنا مايكروسوفت أن هذه الصفقة كلفتها 7.5 مليار دولار أمريكي مما يجعلها ثاني أغلى صفقة في مجال الألعاب بعد صفقة 8.6 مليار دولار أمريكي التي إستحوذت فيها شركة Tencent على شركة Supercell في العام 2016.بفضل هذه الصفقة، ستنضم ZenixMax Media إلى كل من Bungie و Rare و Mojang و Ninja Theory و Playground Games و Obsidian Entertainment، والعديد من الأستوديوهات الأخرى.