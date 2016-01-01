الإعلان عن حجم بعض حصريات منصة PlayStation 5

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الإعلان عن حجم بعض حصريات منصة PlayStation 5

اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن حجم تحميل بعض حصريات منصة Sony PlayStation 5 القادمة خلال عام 2020.

أهم حصريتان سيتم إصدارهما لمنصة PlayStation 5 خلال 2020 هما Spider Man Miles Morales و Demon's Souls Remake.

تم الإعلان عن حجم تحميل اللعبتين على منصة PlayStation 5 ستطلب منك لعبة Demon's Souls مساحة 66 جيجا بايت أما لعبة Spider Man Miles Morales فستحتاج مساحة 50 جيجا بايت. إذا قمت بشراء نسخة Ultimate من لعبة Spider Man والتي تضم لعبة Spider Man 2018 أيضاً فستطلب منك مساحة 105 جيجا بايت.

تتوفر منصة PlayStation 5 يوم 12 نوفمبر وستتوفر اللعبتان على المنصة فور إطلاقها.

المصدر: جيمرز فيلد

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