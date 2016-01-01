

موزيلا تغلق خدمتي Send لإرسال الملفات و Notes للملاحظات موزيلا تغلق خدمتي Send لإرسال الملفات و Notes للملاحظات

تعتزم موزيلا إغلاق خدمتين كانت قد أطلقتهما قبل بضعة سنوات وذلك إما لعدم استخدامهم كفاية من المستخدمين، أو لإساءة استخدامهم. الخدمتين هما Send لإرسال الملفات للآخرين بأمان و Notes لتسجيل الملاحظات.



أطلقت موزيلا خدمة Send في عام 2017 وكانت مجرد خدمة جديدة في سوق مزدحم بخدمات تسهيل تبادل الملفات بين المستخدمين. كانت تتيح إرسال الملفات بحجم يصل إلى 2.5 غيغابايت وبطريقة آمنة ومشفرة للأصدقاء والآخرين، بدلاً من رفعها على خدمة تخزين سحابي.



قبل بضعة أشهر تحدثت موزيلا عن إساءة استخدام للخدمة من قبل القراصنة وبعض المستخدمين حيث أصبحوا يعتمدون عليها لشن هجمات القرصنة وإرسال البرمجيات الخبيثة، ما دفع الشركة إلى إيقافها مؤقتاً، على أمل إطلاقها لاحقاً بعد تحسينها، لكنها الآن قررت إيقافها نهائياً.

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الخدمة الأخرى هي Notes والتي كانت بداية طريقة موزيلا لمزامنة البيانات المشفرة، لكنها لاحقاً توسعت لتتوفر عبر تطبيق على أندرويد.سيتوقف دعم خدمة الملاحظات بدءاً من نوفمبر المقبل، وحتى ذلك الوقت يمكنك تصدير ملاحظاتك إن كنت تستخدم إضافة المتصفح التي سيتم إزالتها من المتجر بعد إيقافها في نوفمبر.بهذا الشكل فإن موزيلا ستركز الآن على خدمة VPN المدفوعة التي توفرها لتكون مصدر دخل إضافي لها.