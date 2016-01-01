

لعبة Crysis Remastered تعمل على 30 إطار على بطاقة RTX 3080 لعبة Crysis Remastered تعمل على 30 إطار على بطاقة RTX 3080

صدرت لعبة Crysis Remastered بشكل رسمي البارحة على الحاسب الشخصي والاجهزة المنزلية وبدأت تجربتها على الكروت العملاقة.



القناة الشهيرة Linus Tech Tips قامت بتجربة لعبة Crysis Remastered على بطاقة RTX 3080 الجديدة مع 32 جيجا بايت من الرام ومعالج Intel Core I9 10900K.



تجربة اللعبة كانت على العديد من الإعدادات ولكن الإتجاه الأول طبعاً هو تشغيلها على 4K على أعلى إعدادات ممكنة وهي إعدادات Can it Run Crysis. حصل Linus على متوسط إطارات يتراوح بين 25 و 32 إطار في الثانية وواضح أن اللعبة فعلاً لم يتم عمل Optimize جيد لها من قبل Crytek.

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على العموم من المفترض أن نرى تحديثات مختلفة للعبة خلال الفترة القادمة لتحسين أدائها وسنرى إذا كانت ستعمل بشكل أفضل من ذلك أم لا. شاهد العرض :