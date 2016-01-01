أكد تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، السبت، نبأ إعداده اتفاقا مع شركة "أوراكل" لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة، وشركة "وولمارت" لتكون الشريك التجاري.
وجاء ذلك الإعلان قبل يوم من سريان حظر فيدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.
وقال متحدث باسم "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" لفرانس برس "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأميركية، وينهي التساؤلات بشأن مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".
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التعليقات على تيك توك "لن يموت".. تأكيد صيني على صفقة "اللحظة الأخيرة"
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