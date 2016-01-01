تيك توك "لن يموت".. تأكيد صيني على صفقة "اللحظة الأخيرة"

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صورة الخبر: تيك توك "لن يموت".. تأكيد صيني على صفقة "اللحظة الأخيرة"
تيك توك "لن يموت".. تأكيد صيني على صفقة "اللحظة الأخيرة"

أكد تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، السبت، نبأ إعداده اتفاقا مع شركة "أوراكل" لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة، وشركة "وولمارت" لتكون الشريك التجاري.

وجاء ذلك الإعلان قبل يوم من سريان حظر فيدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.

وقال متحدث باسم "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" لفرانس برس "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأميركية، وينهي التساؤلات بشأن مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الاميركي بالكامل"، مضيفا "نحن حاليا نعمل أيضا مع وولمارت على شراكة تجارية".

ووصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب في وقت سابق الاتفاق المبدئي بين تيك توك وأوراكل وولمارت بالرائع، قائلا إنه أعطى "مباركته" لهذه الصفقة.

وكانت الولايات المتحدة حظرت تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الصيني الرائج، على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي، مما أدى إلى نزاع متصاعد مع الصين حول التكنولوجيا.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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