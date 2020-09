تطبيق Microsoft Your Link يتيح للجميع الآن تشغيل تطبيقات الأندرويد على الحاسوب تطبيق Microsoft Your Link يتيح للجميع الآن تشغيل تطبيقات الأندرويد على الحاسوب

ميزة التطبيقات Apps في تطبيق Microsoft Your Phone خرجت من المرحلة التجريبية، وستتوفر قريبًا لكل من لديه هاتف متوافق. تتيح لك هذه الميزة تشغيل تطبيقات الأندرويد في نوافذ منفصلة على حاسوب يعمل بنظام Windows 10 علمًا أن هذه المهمة كانت تعتمد في السابق على عكس شاشة الهاتف على الحاسوب.



النسخة الأحدث من تطبيق Microsoft Your Phone يجري إطلاقها حاليًا، ولكن خذ بعين الإعتبار أنه قد يتعين عليك الإنتظار لما يصل إلى 48 ساعة للوصول إليها. بمجرد تثبيتها، سترى تبويب Apps على اليسار وقائمة كاملة بالتطبيقات من هاتفك على اليمين. أنقر فوق أحد التطبيقات وسيظهر كما لو كان تطبيقًا مثبتًا على الحاسوب الخاص بك. يمكنك حتى تثبيته في شريط مهام الويندوز لتسهيل الوصول إليه.



لاحظ أنه في الوقت الحالي يمكنك تشغيل تطبيق واحد فقط في كل مرة، ولكن مايكروسوفت تعمل على طريقة لتشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد كما هو موضح في الفيديو أعلاه. ستأتي هذه الخاصية في وقت لاحق من هذا العام.



لسوء الحظ، تعمل ميزة Apps فقط مع بعض هواتف سامسونج، بما في ذلك الهواتف الرائدة الحديثة وتشكيلة Galaxy A Series، بالإضافة إلى Microsoft Surface Duo. يمكنك العثور على قائمة الأجهزة المتوافقة هنا، انظر أسفل ” Link To Windows “.



https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/20/09/your-phone-apps-feature-for-all/gsmarena_001.mp4?_=1