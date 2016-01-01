وحدة التحكم Sony DualSense لجهاز Playstation 5 ستُكلفك 70$ للوحدة الواحدة

أعلنت شركة Sony في الأونة الأخيرة أن جهاز Playstation 5 سيُكلف 499 دولار أمريكي للنسخة الكاملة و399 دولار أمريكي للنسخة الرقمية. ومع ذلك، سيأتي كلا الطرازين مع وحدة تحكم واحدة تُعرف أيضًا بإسم Sony DualSense، ولكن ماذا لو كنت تريد أن تلعب لعبة تعاونية محلية مع أصدقائك؟ أنت بلا شك ستحتاج إلى وحدة تحكم أخرى.
إذن السؤال هو كم ستُكلفك وحدة تحكم Sony DualSense جديدة؟ وفقا لشركة Sony، فهي ستُكلفك 70 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. هذا سعر غير باهظ للغاية، ولكنها تُمثل تكلفة إضافية قد ترغب في وضعها بعين الإعتبار إذا كنت تخطط لشراء Playstation 5 وتخطط للعب الألعاب التعاونية المحلية مع أصدقائك.
وحدات التحكم Sony DualSense هي لاسلكية وإذا كنت ترغب في الحصول على محطة شحن لاسلكية إضافية تقوم بشحن وحدتي تحكم في آن واحد، فأنت بحاجة لدفع 30 دولار أمريكي. لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على حزمة Playstation 5 الكاملة، فأنت بحاجة لدفع 599 دولار أمريكي.
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