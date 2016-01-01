

أسهم أبل تخسر 532 مليار دولار من قيمتها السوقية أسهم أبل تخسر 532 مليار دولار من قيمتها السوقية

انخفضت قيمة أسهم شركة أبل الأمريكية بنسبة 22.6٪ من أعلى مستوى قياسي لها خلال اليوم عند 137.98 دولارًا منذ بداية سبتمبر، وخسرت حوالي 532 مليار دولار من قيمتها السوقية.



ووفقاً لموقع AppleInsider ، احتاجت أبل إلى 12 جلسة تداول فقط لتنخفض بأكثر من 20٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتخسر أكثر من نصف تريليون من القيمة السوقية.



وجاء هذا التراجع السريع للشركة في أعقاب ارتفاعها الهائل في شهر أغسطس قبل تقسيم الأسهم وايضا جاءت الخسائر سريعا.

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السبب الرئيسي لضعف شركة آبل في الأسابيع القليلة الماضية ابتعاد المستثمرون عن الشركات الرائدة في السوق وانخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 10٪ من أعلى مستوى له ويعتقد بعض المستثمرين أن الانخفاض في مجال التكنولوجيا يأتي من مخاوف بشأن التقييمات العالية التي ارتفعت بشكل كبير جدًا وبسرعة كبيرة بالاضافة إلى مؤتمرمنتجات Apple الأخير والذى اعلنت عنه بعض المنتجات التي خيبت التوقعات.وقبل عمليات البيع الأخيرة ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 21.4٪ في أغسطس وحده، حيث أدى الإعلان عن تقسيم الأسهم إلى ارتفاع مفاجئ وحيرت هذه الخطوة الكثيرين في وول ستريت لأن مثل هذا الإجراء المؤسسي ليس له تأثير على أساسيات الشركة أو القيمة الجوهرية للملكية الحالية.ويرى بعض المحللين أن شركة آبل سوف تعوض خسائرها مرة أخرى قريبا نظرًا لموقعها الضخم وتاريخ منتجاتها عالية الجودة.