الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

كشفت Honor التابعة لشركة هواوي عن حاسبها الأحدث المزود بمواصفات ممتازة تجعله من بين أفضل حواسب الألعاب في العالم.
ويأتي حاسب Hunter V700 بهيكل مميز من البلاستيك المقاوم للصدمات سماكته 19.9 ملم، مزين بشعار مضيئ من الخلف، ومزود بلوحة مفاتيح مميزة تتمتع بخاصية الإضاءة الداخلية.
ويأتي هذا الحاسب بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، ونوعين من المعالجات : Intel Core i7-10750H و Intel Core i5-10300H، ونوعين من معالجات الرسوميات هي Nvidia GeForce RTX 2060 أو Nvidia GeForce GTX 1660.
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