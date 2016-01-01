الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

صورة الخبر: الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي
الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

كشفت Honor التابعة لشركة هواوي عن حاسبها الأحدث المزود بمواصفات ممتازة تجعله من بين أفضل حواسب الألعاب في العالم.

ويأتي حاسب Hunter V700 بهيكل مميز من البلاستيك المقاوم للصدمات سماكته 19.9 ملم، مزين بشعار مضيئ من الخلف، ومزود بلوحة مفاتيح مميزة تتمتع بخاصية الإضاءة الداخلية.

ويأتي هذا الحاسب بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت و 1 تيرابايت، ونوعين من المعالجات : Intel Core i7-10750H و Intel Core i5-10300H، ونوعين من معالجات الرسوميات هي Nvidia GeForce RTX 2060 أو Nvidia GeForce GTX 1660.

أما شاشة هذا الحاسب فأتت بمقاس 16.1 بوصة بدقة عرض ( 1920/1080) بيكسل، وتردد 144 هيرتزا.

وزودت Honor هذا الجهاز بمكبرات صوت ممتازة تدعم تقنيات Nahimic 3D، ومنفذي USB 3.2، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HMDI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 56 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات، فضلا عن ميزة مشاركة الألعاب اللاسلكية مع الأجهزة الذكية، والتي تمكن المستخدم من التحكم بالألعاب عبر الحاسب.

الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

ويتوفر الحاسب حاليا في السوق الصينية، ومن المتوقع إن يصل إلى الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بسعر 1300 دولار تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن أحدث حاسب بمواصفات ممتازة من هواوي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76589

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager