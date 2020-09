Hunter V700.. هونر تطلق أول حاسباتها المحمولة للألعاب.. صور Hunter V700.. هونر تطلق أول حاسباتها المحمولة للألعاب.. صور

تملك هونر Honor، العديد من أجهزة الكمبيوتر المحولة في سلسلة MagicBook الخاصة بها، واليوم تحذو العلامة التجارية التابعة لـ هواوي حذو الشركا الكبرى لإنتاج حاسبات الألعاب، حيث أعلنت عن أول حاسب ألعاب محمول لها تحت اسم Hunter V700.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز حاسب هونر Hunter V700، بشكل جمالي أنيق مع هيكل من الألومنيوم، وشعار RGB بإضاءة خلفية، وفتحات خلفية، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح كاملة الحجم مع لوحة أرقام.



ويمكن الحصول على جهاز Hunter V700 ، في خيارين، كلاهما مزود بمعالجات الجيل العاشر من شركة إنتل، وهما Intel Core i5-10300H، أو Intel Core i7-10750H، كما يحتوي بطاقة رسومات منفصلة من نوع Nvidia GeForce GTX 1660 Ti، أو Nvidia GeForce RTX 2060.

Honor unveils its first gaming laptop - the Hunter V700

ويأتي كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 16.1 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز، وبدقة 1920×1080 بكسل، تدعم 100% من طيف الألوان sRGB. وتدعم حاسبات هونر تقنية الصوت Nahimic 3D لإخراج صوت أفضل في الألعاب المدعومة.وتمتاز حاسبات الألعاب Hunter V700 بقدرات تبريد عالية، بفضل تصميم Wind Valley الذي يفتح فتحات السحب بمجرد فتح الحاسوب المحمول بالكامل ويعتمد على الأسطح المحيطة لتبديد الحرارة، إلى جانب مروحتان بجهد 12 فولت، وتزعم هونر أن الكمبيوتر المحمول الخاص بها يمكن أن يحافظ على درجات حرارة الأسطح وجعلها أكثر برودة من الأجهزة المنافسة.Honor unveils its first gaming laptop - the Hunter V700ويضم حاسب Hunter V700، منفذ من نوع HMDI 2.0، ومنفذين من نوع USB 3.2، ومنفذ أخر من نوع USB 2.0، ومنفذ Ethernet، ومقبس سماعات الأذن. وكما يأتي حاسب هونر مزود بتقنية Wi-Fi 6 ولا تتجاوز سماكته 19.9 ملميتر، مع بطارية بسعة 56 واط.ويتوفر حاسب Hunter V700، بسعر 1,110 دولار أمريكي مع معالج Intel Core i5، وبسعر 1,257 دولار أمريكي لخيار Intel Core i7، وبسعر 1,480 دولار أمريكي لخيار Intel Core i7.