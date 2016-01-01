تم الإعلان رسميًا عن خدمة Apple One يوم أمس، وهي الخدمة التي تجمع الخدمات المدفوعة التابعة لشركة آبل في حزمة واحدة تُكلف إبتداءً من 14.95 دولار أمريكي في الشهر. تتضمن الخطة الأساسية كل من Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade و 50GB من الذاكرة التخزينية السحابية على منصة iCloud.
إطلاق خدمة Apple One لم يكن سارًا للجميع، وخصوصًا لشركة Spotify، فهي قررت نشر البيان التالي بعد أقل من ساعة من إنتهاء حدث آبل :
مرة أخرى، تستخدم شركة آبل موقعها المهيمن وممارساتها غير العادلة لإلحاق الضرر بالمنافسين وحرمان المستهلكين من خلال تفضيل خدماتها الخاصة. ندعو سلطات المنافسة إلى التصرف بشكل عاجل لتقييد سلوك آبل المضاد للمنافسة، والذي إذا تُرك دون رادع، فسوف يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجتمع المطورين ويهدد حرياتنا الجماعية في الإستمتاع والتعلم والإنشاء والتواصل.
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التعليقات على شركة Spotify غير معجبة بخدمة Apple One، وتطلب سلطات المنافسة للتدخل
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