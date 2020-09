شركة Spotify غير معجبة بخدمة Apple One، وتطلب سلطات المنافسة للتدخل شركة Spotify غير معجبة بخدمة Apple One، وتطلب سلطات المنافسة للتدخل

تم الإعلان رسميًا عن خدمة Apple One يوم أمس، وهي الخدمة التي تجمع الخدمات المدفوعة التابعة لشركة آبل في حزمة واحدة تُكلف إبتداءً من 14.95 دولار أمريكي في الشهر. تتضمن الخطة الأساسية كل من Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade و 50GB من الذاكرة التخزينية السحابية على منصة iCloud.



إطلاق خدمة Apple One لم يكن سارًا للجميع، وخصوصًا لشركة Spotify، فهي قررت نشر البيان التالي بعد أقل من ساعة من إنتهاء حدث آبل :



مرة أخرى، تستخدم شركة آبل موقعها المهيمن وممارساتها غير العادلة لإلحاق الضرر بالمنافسين وحرمان المستهلكين من خلال تفضيل خدماتها الخاصة. ندعو سلطات المنافسة إلى التصرف بشكل عاجل لتقييد سلوك آبل المضاد للمنافسة، والذي إذا تُرك دون رادع، فسوف يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمجتمع المطورين ويهدد حرياتنا الجماعية في الإستمتاع والتعلم والإنشاء والتواصل.

البيان الرسمي يبدو غامضًا، ولكننا نفترض أن ساعات Apple Watch الجديدة ولوحيات iPad الجديدة ليست هي المنتجات التي تواجه شركة Spotify مشكلة معها. من الواضح أن خدمة Apple One هي المتهم هنا، فإطلاق هذه الخدمة يعني أن ملاك أجهزة آبل سيفضلون الإشتراك في خدمة Apple One للوصول إلى العديد من خدمات آبل، بما في ذلك خدمة Apple Music بدلاً من الإشتراك في Spotify وخدمات آبل الأخرى معًا. الأمر أكثر سلاسة بهذه الطريقة، فأنت بذلك تحصل على فاتورة واحدة وتدفعها مرة واحدة في الشهر علمًا أنك تحصل على عدة أشياء.لا تستطيع شركة Spotify فعل أي شيء سوى الشكوى، لأنها لا تستطيع تقديم أي شيء للتنافس مع Apple One ما لم تتعاون مع Netfix، على الأقل. لذلك، تتطلع شركة Spotify لأن تتدخل ” سلطات المنافسة ” تفكيك خدمة Apple One، وبالتالي منع الإنحدار الزلق الذي سيؤدي حتمًا إلى ” ضرر لا يمكن إصلاحه “.