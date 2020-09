مواصفات وسعر بلايستيشن 5 الجديد "PS5" وموعد طرحه في الأسواق مواصفات وسعر بلايستيشن 5 الجديد "PS5" وموعد طرحه في الأسواق

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، طرح أحدث إصدارات بلاي ستيشن وهو PS5 ومن المنتظر أن يكون متوفرًا في الأسواق ابتداءً من 12 نوفمبر المقبل.



وقالت الشركة اليابانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنَّ "PS5" سيكون متوفرًا بسعر 499 دولارًا و399 دولارًا بالنسبة للنسخة الديجيتال.



ويبلع ارتفاع بلايستيشن 5 أو "PS5" حوالي 390 ملم "15.4" بوصة، وعمقه 260 ملم أي 10.24 بوصة ، فيما يبلغ عرضه 104 ملم أي 4.09 بوصات ما يجعله أكبر وحدة تحكم ألعاب في العالم، وفقا لموقع "فيرج" التقني.

قد يعجبك أيضا... loading...

مواصفات PlayaStation 5 أو "PS5"- وحدة المعاجة المركزية "x86-64-AMD Ryzen"- "Zen 2"، ووهو ثماني النواه ، وتردد متغير يصل إلى 3.5 جيجا هرتز.-وحدة معالجة الرسوميات "GPU"، من نوع" AMD Radeon RDNA 2"، إضافة إلى تسريع تتبع الإشعاع وتردد متغير يصل إلى 2.23 جيجا هرتز.- البطارية من نوع ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن الجهد الكهربي تيار مستمر 3.65 فولت سعة 1،560 مللي أمبير.- ذاكرة النظام "GDDR6" ذو سعة 16 جيجا بايت ، ويبلغ عرض النطاق الترددي 448 جيجا بايت في الثانية.- الذاكرة المحمولة "SSD "، تصل إلى 825 جيجابايت فيما يبلغ عرض النطاق الترددي 5.5 جيجابايت.- محرك الأقراص الضوئية "Optical Drive"، من نوع "Ultra HD Blu-ray" وذو إمكانية لتشغيل أقراص "DVD".- قرص لعبة "PS5" أو "PS5 Game Disc"، وهو "Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc".- مخرج الفيديو، يدعم إماكنية العرض على شاشات الإتش دي "HDMI -OUT port".- يدعم تقنية الصوتيات ثلاثة الأبعاد.- يبلغ وزن PS5 حوالي 4.5 كجم، فيما يبلغ وزن الإصدار الديجيتال 3.9 كجم.- تبلغ قوة PS5 نحو 350 واط، فيما تبلغ قوة الإصدار الديجيتال 340 وات.- يدعم مخرج "usb" و"Super-Speed ​​USB" ،"Bluetooth".- مواصفات وحدة التحكم اللاسلكية "ثنائية اللمس والأبعاد".يحتوي "PS5" على زر إنشاء، زر الخيارات، أزرار الاتجاهات (أعلى/ أسفل/ يسار/ يمين)، أزرار الحركة (مثلث، دائرة، تقاطع، مربع)، زر R1 L1، زر R2 /L2 (مع تأثير الزناد) ذراع أيسر/ زر L3، ذراع أيمن/ زر R3، زر لوحة اللمس، زر كتم الصوت.- ميكروفون مدمج، مكبر صوت أحادي مدمج، مقبس سماعة رأس ستيريو الإخراج: 48 كيلو هرتز/ 16 بت، الإدخال: 24 كيلو هرتز/ 16 بت.