

إنفيديا تعلن الاستحواذ على ARM مقابل 40 مليار دولار إنفيديا تعلن الاستحواذ على ARM مقابل 40 مليار دولار

أكدت شركة ARM المملوكة لشركة سوفت بانك أن ملكية الشركة ستنتقل إلى إنفيديا بعد أسابيع من الأقاويل والتسريبات حول الاتفاق على الاستحواذ، وستبلغ قيمة الصفقة نحو 40 مليار دولار أمريكي. وبذلك ستمتلك الشركة الأكبر في صناعة معالجات الرسومات وبطاقات الشاشة، إنفيديا، أبرز شركات تطوير المعالجات وأشباه الموصلات، ARM، والتي تتواجد تقنياتها في معالجات جميع الشركات باستثناء إنتل.



وستحصل سوفت بانك بدورها على نحو 10% من أسهم إنفيديا، ما يعني بقائها كمساهم بنجاحات ARM المقبلة بطريقة غير مباشرة.



سيحول هذا الاستحواذ إنفيديا لتكون القطب الجديد في صناعة المعالجات لمجابهة إنتل و AMD خاصة مع السيطرة على أحد أكبر مطوري تقنيات المعالجات في العالم، حيث أن معظم شركات تطوير المعالجات تستخدم معمارية وتقنيات ARM في تطوير معالجاتها لا سيما على الهواتف الذكية بما فيها سامسونج وهواوي وكوالكوم وميديا تك، كما أن آبل قررت الابتعاد أكثر مع تطوير معالجات قوية لحواسيب ماك تعمل بتقنيات ARM باسم Apple Silicon لتكون بديلة لمعالجات إنتل.

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سيوسع هذا الاستحواذ من اهتمام إنفيديا وتوجهها لتطوير رقاقات متكاملة تجمع بين المعالجات المركزية ومعالجات الرسومات لفرض سيطرة أكبر بالسوق.كانت سوفت بانك قد استحوذت على ARM بقيمة وصلت نحو 30 مليار دولار أمريكي عام 2016، لتساهم بتعزيز نجاحاتها بالسوق.يُشار أن هناك أكثر من 180 مليار رقاقة معالجة مرخصة من ARM بيعت بالعالم ووصلت المستخدمين بالتعاون من شركات التصنيع.