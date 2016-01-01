

جوجل تحدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للكشف عن جديد سلسلة بكسل جوجل تحدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للكشف عن جديد سلسلة بكسل

أعلنت شركة جوجل عن عقدها مؤتمر الكشف عن الجيل الجديد من هواتف بكسل 5 “Pixel 5” الجديدة في 30 سبتمبر الجاري.



ومن المفترض أن تستغل جوجل حدثها القادم في الكشف عن Chromecast جديد ومساعد صوتي مع سلسلة هواتف بكسل 5 التي سبق وتحدث عنها الكثير من التسريبات كالعادة!



وسيقام الحدث افتراضياً بدعوى حملت عنواناً “Launch Night In” ربما العنوان يدل على أن الحدث قد يقام مساءً في موطنه؛ لكن على العكس سيأخذ مكانه الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي والذي يوافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وكما أشرنا أعلاه فإن إعلانات الشركة في المؤتمر قد تقتصر على الثلاثة منتجات؛ سلسلة بكسل وجهاز Chromecast من المحتمل أن يحمل تغيراً في استراتيجية الشركة وأن يكون جهازاً قائماً بذاته مدعم بمنصة Google TV دون الاعتماد على أجهزة أخرى.هدا بالإضافة لكشف الشركة الأمريكية عن أخر إصدراتها من المساعد الصوتي الذكي والذي لا تتوفر معلومات كافية عنه بعد.وحسب التسريبات السابقة التي استهدفت هواتف بكسل بحلتها القادمة وما أكدته الشركة في وقت لاحق، فإنها تخطط للكشف عن Pixel 4a بدعم تقنية اتصال الجيل الخامس بالإضافة لهاتف Pixel 5 الجديد.