جوجل تحدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للكشف عن جديد سلسلة بكسل

أعلنت شركة جوجل عن عقدها مؤتمر الكشف عن الجيل الجديد من هواتف بكسل 5 “Pixel 5” الجديدة في 30 سبتمبر الجاري.
ومن المفترض أن تستغل جوجل حدثها القادم في الكشف عن Chromecast جديد ومساعد صوتي مع سلسلة هواتف بكسل 5 التي سبق وتحدث عنها الكثير من التسريبات كالعادة!
وسيقام الحدث افتراضياً بدعوى حملت عنواناً “Launch Night In” ربما العنوان يدل على أن الحدث قد يقام مساءً في موطنه؛ لكن على العكس سيأخذ مكانه الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الغربي الأمريكي والذي يوافق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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