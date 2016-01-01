الكل يريد منافسة تيك توك، بعد أن أعلنت فيس بوك عن Reels عبر انستجرام، ها هي جوجل تعلن عن YouTube Shorts عبر يوتيوب لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة كما يشير اسمها.
كانت قد ذكرت تقارير سابقة عن نية جوجل منافسة تيك توك قبل بضعة أشهر وأطلقت يوتيوب ميزتها للاختبار في الهند.
يتيح YouTube Shorts إنشاء مقاطع فيديو لا تتجاوز 15 ثانية ويمكن إضافة الموسيقى لها، حيث أن المكتبة الحالية تدعم مئات آلاف المقاطع وسيتم إضافة المزيد لاحقاً من خلال الشراكات التي تعقدها جوجل مع شركات الإنتاج والفنانين.
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التعليقات على يوتيوب تكشف عن YouTube Shorts لمنافسة تيك توك
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