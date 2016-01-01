يوتيوب تكشف عن YouTube Shorts لمنافسة تيك توك

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يوتيوب تكشف عن YouTube Shorts لمنافسة تيك توك

الكل يريد منافسة تيك توك، بعد أن أعلنت فيس بوك عن Reels عبر انستجرام، ها هي جوجل تعلن عن YouTube Shorts عبر يوتيوب لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة كما يشير اسمها.

كانت قد ذكرت تقارير سابقة عن نية جوجل منافسة تيك توك قبل بضعة أشهر وأطلقت يوتيوب ميزتها للاختبار في الهند.

يتيح YouTube Shorts إنشاء مقاطع فيديو لا تتجاوز 15 ثانية ويمكن إضافة الموسيقى لها، حيث أن المكتبة الحالية تدعم مئات آلاف المقاطع وسيتم إضافة المزيد لاحقاً من خلال الشراكات التي تعقدها جوجل مع شركات الإنتاج والفنانين.

سيظهر قسم مخصص في تطبيق يوتيوب الرسمي تحت اسم Shorts لعرض واستكشاف المقاطع التي تم تسجيلها وإنشاءها بواسطة الخدمة وذلك ليتمكن أكثر من ملياري مستخدم ليوتيوب شهرياً من الوصول إليها.

ستتوفر الميزة أولاً بنسخة اختبارية على أندرويد ولاحقاً على آيفون، لكن لا معلومات تفصيلية عن الإطار الزمني المتوقع إطلاق الميزة رسمياً نهائياً ومتى ستصل إلى كافة أنحاء العالم.

المصدر: عالم التقنيه

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