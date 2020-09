لعبة The Crew 2 متاحة الآن مجّانًا لمشتركي ستاديا برو لعبة The Crew 2 متاحة الآن مجّانًا لمشتركي ستاديا برو

في الشهر الماضي، أعلنت جوجل عن برنامج اللعب المجاني في خدمتها ستاديا “Stadia”، بحيث تمكّن مشتركي برو في الخدمة من تجربة لعبة Borderlands 3 مجّانًا ولمدة 4 أيام، والآن يمكن لنفس المشتركين الدخول والاستمتاع بتجربة مجانية أخرى ولفترة محدودة للعبة سباق العالم المفتوح The Crew 2.



فيما يخص هذه الفترة المحدودة، وكما هو الحال مع فترة Borderlands 3، فستستمر The Crew 2 نحو 4 أيام، بمعنى آخر، من يوم 3 سبتمبر حتى يوم 6 سبتمبر القادم، وفي حالة أردت الاستمرار والاشتراك المدفوع، ستبدأ من حيث انتهيت.



أخيرًا، يأتي هذا الشهر بمجموعة من العناوين المثيرة للاهتمام على ستاديا ، حيث هناك ست ألعاب قوية وهي “Hitman و Hello Neighbor و Super Bomberman Online R و Gunsport و Metro Last Light Redux و Embr، وطبعًا جميعها يتم تضمينها في سعر عضوية Pro، وسوف تكون التجربة المجانية كما هي أي 4 أيام كحد أقصى.