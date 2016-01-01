أتاحت شركة فيسبوك لممستخدميها خدمة جديدة تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع أصدقائهم، الأمر الذي يتيح لهم رؤية فعلهم الفورية، وذلك في سباق المنافسة المحتدمة
وقالت فيسبوك، يوم الاثنين، إن مستخدميها سيصبح بإمكانهم الآن مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.
وستتيح خاصية (واتش توغيذر) للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.
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التعليقات على خدمة جديدة من "فيسبوك" لمنافسة "نتفلكس" و"زوم"
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