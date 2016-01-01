Nvidia تستحوذ على شركة ARM في صفقة تُقدر قيمتها بـ 40 مليار دولار أمريكي

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Nvidia تستحوذ على شركة ARM في صفقة تُقدر قيمتها بـ 40 مليار دولار أمريكي

في خطاب مفتوح للموظفين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، السيد Jensen Huang صحة الشائعات القائلة بأن الشركة تعتزم الإستحواذ على شركة ARM البريطانية الرائدة في مجال تصميم المعالجات والرقاقات. وبحسب التقارير، تبلغ قيمة الصفقة 40 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في قطاع أشباه الموصلات.

ستعمل ARM كقسم منفصل داخل شركة Nvidia وسيظل مقرها الرئيسي في مدينة كامبريدج الإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ شركة ARM بنموذج الترخيص المحايد والمفتوح مع مجموعة من الشركاء المعتمدين. ومع ذلك، يمكننا أخيرًا رؤية مجموعة مع معالجات Nvidia الموجهة للأجهزة المحمولة بعد سنوات من الغياب، على الرغم من أن التركيز الأولي سيكون على مراكز البيانات والحلول السحابية.

ARM هي أشهر مصمم للمعالجات في العالم ويتم إستخدام التصاميم والتكنولوجيا الخاصة بها في المعالجات المركزية التي يتم إستخدامها في جميع الهواتف الذكية الحديثة تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم إستخدام التصاميم والشفرات البرمجية الخاصة بها في مجموعة متنوعة من الأجهزة والمنتجات التي تمتد من الأجهزة المنزلية إلى الحواسيب الخارقة.

قد تظهر بعض العقبات التنظيمية بعد إتمام الصفقة حيث تقوم شركة ARM بتوريد تصاميم الرقاقات والمعالجات الخاصة بها إلى أمثال Qualcomm و AMD و Apple. ستنتقل شركة آبل بشكل خاص للإعتماد على معمارية ARM في المعالجات الخاصة بها الموجهة لحواسيب Mac في الأشهر المقبلة علمًا أنها رفضت إستخدام معالجات الرسوميات التابعة لشركة Nvidia في السنوات الماضية.

المصدر: موقع الكتروني

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