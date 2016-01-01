أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك" الشهير للمقاطع المصورة القصيرة، رفضها بيع عمليات التطبيق لشركة أوراكل أو مايكروسوفت الأميركيتين، بحسب تقارير إعلامية.
فقد قالت محطة "سي.جي.تي.إن" التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية، التي تديرها الدولة في الصين، نقلا عن مصادر إن شركة "بايت دانس" لن تبيع عمليات تطبيق "تيك توك" لا لشركة أوراكل ولا لشركة مايكروسوفت، وأنها لن تعطي شفرة مصدر منصة الفيديو لأي مشترين أميركيين.
وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز إن شركة "بايت دانس" تخلت عن بيع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وأنها قررت السعي إلى إبرام شراكة مع "أوراكل" على أمل تفادي حظر أميركي مع إرضاء الحكومة الصينية، غير أن بايت دانس امتنعت عن التعليق على تقرير المحطة التلفزيونية.
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التعليقات على تلفزيون: تيك توك لن يباع لأوراكل ولا لمايكروسوفت
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