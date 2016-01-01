"تويتر" يتخذ إجراءً جديدا ضد ترامب

اتخذ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إجراء جديدا ضد الرئيس دونالد ترامب، شمل تغريدة دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ووضع "تويتر" على تغريدة ترامب علامة تنص على أنها تخالف معايير الموقع الخاصة بـ"النزاهة المدنية والانتخابية"، إذ تشجع الناخبين على احتمال التصويت مرتين.
وفي تغريدة منفصلة، حذر الفريق الخاص بالسلامة في "تويتر" من أن التصويت مرتين يعد أمرا غير قانوني في كارولاينا الشمالية
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