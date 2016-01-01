«أوراكل» تستحوذ على صفقة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة

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«أوراكل» تستحوذ على صفقة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة

اختارت شركة بايت دانس الصينية كونسورتيوم تقوده شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة متفوقا بذلك على شركة مايكروسوفت المنافسة وفقاً لشبكة سكاي نيوز.

وتجري بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها، وتحتاج بايت دانس لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت في وقت سابق إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: اخبار اليوم

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