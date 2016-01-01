الفرق بين جهاز العاب إكس بوكس X وإكس بوكس S

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الفرق بين جهاز العاب إكس بوكس X وإكس بوكس S

أعلنت مايكروسوفت مؤخرا عن موعد إطلاق وأسعار وحدات الجيل التالى من أجهزة إكس بوكس، بما فى ذلك سلسلتا X وS، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق كليهما فى نفس اليوم، فى 10 نوفمبر، 2020، وفى حين يبلغ سعر وحدة تحكم Xbox X حوالى 499 دولارًا، فإن إكس بوكس S الأصغر سيأتى بسعر 299 دولارا.

المميزات
‌تأتى وحدة تحكم Xbox S فى اللون الأبيض وتتميز بتصميم جديد، فى حين أن إكس بوكس X سيأتى فى تصميم مقارب للإصدارات السابقة.

Xbox ‌S‌ ‌vs‌ Xbox‌ One‌ ‌
وفقًا لمايكروسوفت، تقدم Xbox Series S حوالى 4 أضعاف قوة المعالجة لوحدة تحكم Xbox One وتدعم التجارب التى تصل إلى 120 إطارًا فى الثانية، مع دعم تتبع DirectX Ray المتسارع للأجهزة وتظليل المعدل المتغير.

‌وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل Xbox Series S على 512 جيجا بايت من تخزين SSD المخصص ويتم تشغيله بواسطة Xbox Velocity Architecture، مما يوفر أكثر من 40 ضعفًا من عرض النطاق الترددى للإدخال / الإخراج لجهاز Xbox One الذى يُزعم أنه يؤدى إلى أوقات تحميل أسرع، وثبات “الإطار”، “و” سريع “،” استئناف ” ‌لألقاب متعددة

التشابه بين Xbox‌ ‌X‌ وإصدار ‌Xbox‌ ‌S:
تدعى مايكروسوفت أن أجهزة إكس بوكس ​​ S توفر نفس سرعة الجيل والأداء القادمة إلى إكس بوكس ​​ X، وهو مشابه فى وحدة المعالجة المركزية ولها مطابقة أداء I / O مثل إكس بوكس ​​ X، على الرغم من أنه يأتى فى دقة أقل، كما ستستمتع أيضا بتجربة سمعية مميزات مشابهة لتلك الموجودة فى Xbox‌ ‌Series‌ ‌X‌، بما فى ذلك دعم Dolby‌ ‌Atmos.

وسيكون الدعم لـ ‌Dolby‌ ‌Vision‌ من خلال تطبيقات وسائط ستكون متاحة عبر أجهزة إكس بوكس S واكس بوكس X.

الاختلاف بين Xbox‌ ‌X‌ وإصدار ‌Xbox‌ ‌S:
الفارق الأساسى بين Xbox‌ ‌X‌ وإصدار ‌Xbox‌ ‌S هو جودة الصورة، حيث يوفر جهاز X دقة أعلى مقارنة بدقة S.

المصدر: فولت

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