رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم

صورة الخبر: رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم
رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم

أعلنت سوني بشكل رسمي عن موعد حدث PlayStation 5 القادم والذي ستستعرض فيه الجهاز والعديد من الألعاب القادمة له.

أكدت شركة Sony أن الحدث القادم لمنصة PlayStation 5 سيكون يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر.

الحدث القادم سيُركز على منصة PlayStation 5 حيث سنتعرف على موعد الإصدار النهائي والسعر وموعد فتح الطلبات المُسبقة، بالإضافة إلى ذلك فستقوم سوني بإستعراض كافة مميزات المنصة مع التركيز على مجموعة ضخمة من الحصريات وألعاب الطرف الثالث التي ستتوفر وقت الإصدار أو خلال السنوات القادمة.

منصة PlayStation 5 تتوفر في موسم أعياد 2020 عالمياً.

المصدر: جيمرز فيلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2065

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager