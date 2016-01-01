رسمياً : الإعلان عن موعد حدث PlayStation 5 القادم

أعلنت سوني بشكل رسمي عن موعد حدث PlayStation 5 القادم والذي ستستعرض فيه الجهاز والعديد من الألعاب القادمة له.
أكدت شركة Sony أن الحدث القادم لمنصة PlayStation 5 سيكون يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر.
الحدث القادم سيُركز على منصة PlayStation 5 حيث سنتعرف على موعد الإصدار النهائي والسعر وموعد فتح الطلبات المُسبقة، بالإضافة إلى ذلك فستقوم سوني بإستعراض كافة مميزات المنصة مع التركيز على مجموعة ضخمة من الحصريات وألعاب الطرف الثالث التي ستتوفر وقت الإصدار أو خلال السنوات القادمة.
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