

كيفية إنشاء متجر إلكتروني كيفية إنشاء متجر إلكتروني

في الآونة الأخيرة اتجه آلاف الأشخاص إلى إنشاء متجر إلكتروني، وهو عبارة عن إنشاء متجر إلكتروني وإعداده بالكامل ثم عرض منتجاتك عليه وبلغ حجم التجارة الإلكترونية أكثر من 15 مليون دولار، وقد يسعى الكثير لإنشاء المتاجر الإلكترونية للحصول على المزيد من الربح عبر الإنترنت، ولكن ما زلنا بحاجة إلى منصات إلكترونية أكثر لتلبي حاجات ومتطلبات جميع الأشخاص والمجالات التي تعتمد اعتمادًا كليًا على تلك المتاجر.



وقد يواجه العديد بعض الصعوبات والمخاوف بسبب عدم معرفتهم بطريقة إنشاء المتجر الصحيحة وعدم توفر المعلومات الكافية لديهم بهذا الموضوع، ولكن أصبح إنشاء المتاجر الإلكترونية الآن من أسهل الأشياء التي يمكن القيام بها عبر الإنترنت، لذلك سأقدم لك في هذا المقال كل ما ستحتاجه لـ إنشاء متجر إلكتروني.



تصميم متجر إلكتروني

في تلك الفقرة نقدم نصائح مهمة يجب اتباعها عند تصميم وإنشاء متجر إلكتروني وذلك لمساعدة جميع الأفراد للوصول إلى أفضل وسائل الحصول على الربح عن طريق التجارة الإلكترونية خاصتهم، وكذلك إدارة المتجر الإلكتروني، والذي يكون شغلهم الشاغل عند التفكير في إنشاء متجرهم الخاص بهم، فتصميم المتجر الإلكتروني يعتمد على أمهر المتخصصين في المجال، وتعتبر تلك المميزات هي السبب الرئيسي في سهولة إنشاء متجر إلكتروني. وفيما يلي نصائح تصميم متجر إلكتروني.

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تصميم متجاوبيجب أن يكون التصميم جذابا ويلفت الانتباه بسهولة، وأيضا يكون من التصميمات الاحترافية ويتميز بالتجاوب مع جميع الأجهزة الأخرى.لوحة تحكم احترافيةلوحة تحكم احترافية تساعد في التحكم في المتجر الإلكتروني، وأيضا يساعدك في إضافة المنتجات وكذلك متابعة الطلبات، وعرض التقارير.سلة التسوقيعد نظام سلة التسويق، أو ما يسمى بعربة التسوق، ميزة هامة جدا حيث من خلالها تستطيع أن تجعل فرصة للعميل ليضيف بعض المنتجات وذلك للقيام بعملية الشراء فيما بعد.حماية قويةتساعد هذه الحماية في تأمين المتجر الخاص بك، وذلك بشكل كامل، حيث إنه يحمي جميع الداتا والبيانات والمعلومات من الاختراق.حساب العميليسمح هذا الحساب لجميع العملاء أن يضيف الطلبات، وأيضا يقوم بشراء هذه الطلبات، والمتابعة حتى تصل إلى العميل، وأيضا إرجاعها ويتيح لك فرصة التواصل مع الموقع.خدمة العملاءيوجد فيه خدمة عملاء أو نظام الشات وأيضا الدعم الفني، الذي يعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه العملاء.نظام العروضيتم إضافة الخصومات وأيضا عروض على المنتجات وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم إضافة الكوبونات.نظام متابعة الطلبات والشحن وإرجاع المنتجاتيتم رصد عدد المبيعات وأيضا إجمالي قيمة الطلبات، وكذلك عدد العملاء، وأيضا متابعة عدد الطلبات التي تم استلامها وعدد الطلبات التي تم إلغاؤها.التفاصيل الفنية للمتاجر والمواقع الإلكترونيةيتيح لك الموقع الإلكتروني إضافة روابط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك حتى يسهل عملية التواصل بينك وبين العميل.من أهم الصفحات التي توجد داخل المتجر الإلكتروني (الرئيسية – المتجر – ماركات – عروض – مميزة – المدونة – اتصل بنا )يسمح لك الموقع الإلكتروني بإضافة عدد كبير جدا من المنتجات، بجميع تفاصيل المنتجات، والتي منها اسم وصورة وسعر وكمية وتاريخ والعروض والخصومات الخاصة بهذا المنتج.يتيح لك هذا المتجر أيضا إضافة أكثر من قسم رئيسي أو قسم فرعي أو ثانوي، وبعد ذلك إضافة المنتجات.يسمح لمستخدم المتجر البحث في جميع المنتجات، وأيضا من الممكن أن يضيف منتجات للشراء.يتم إضافة سعر الشحن إلى الفاتورة الرئيسية، وذلك على حسب السعر والوزن والبلد التي سوف يصل إليها.يتم إرسال رسالة إلى جميع المشتركين في هذا المتجر الإلكتروني، إما عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق الرسائل القصيرة.يتم أيضا طبع جميع الفواتير ويتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني.اقرأ أيضا فيسبوك يعترف بسماحه لـ"نيتفليكس" و"سبوتيفاي" وآخرين بمشاهدة رسائل المستخدمين!في النهاية أود أن أخبركم بأن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إنشاء متجر إلكتروني احترافي. الطريقة الأولى استخدام إحدى المنصات الجاهزة مثل منصة إكسباند كارت Expand Cart ومنصة شوبيفاي وينصح باستخدام هاتين المنصتين لأنهما يقدمان خدمات تصميم المتاجر بأسعار رخيصة ومناسبة للجميع كما أنك لن تحتاج لأن تشغل بالك بأي أمور فنية من تطوير واستضافة وتصميم، الطريقة الثانية التعاقد مع شركة برمجة لتصميم متجرك الإلكتروني ولكن هذه الطريقة تكون غالية جداً وستستغرق الكثير من الوقت حتى يتم إخراج التصميم بالشكل الذي تريده.