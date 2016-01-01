ترجم وأنت مغمض.. سر خفي في لوحة مفاتيح هواتف أندرويد

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ترجم وأنت مغمض.. سر خفي في لوحة مفاتيح هواتف أندرويد

يرغب البعض أحيانا في ترجمة ما كتبوه داخل تطبيقات الدردشة، وهو ما يستلزم قيامهم بنسخ النص ولصقه يدويا في موقع الويب لاستخدام ميزة الترجمة جوجل Google، ثم نسخ نتيجة الترجمة ولصقها مرة أخرى داخل المحادثة.

وتبدو هذه العملية شاقة بالنسبة للكثيرين خصوصا لمن يريدون ترجمة العديد من الجمل أو الكلمات، ولذلك أتاحت جوجل ميزة ترجمة مفيدة داخل لوحة المفاتيح التابعة لهواتف أندرويد، تتيح ترجمة النص أثناء كتابته، من خلال أي هاتف يعمل بنظام أندرويد أو جهاز لوحي.

- كيفية ترجمة النصوص والكلمات باستخدام ميزة الترجمة في لوحة مفاتيح Gboard على هاتف أندرويد:
1. افتح أي تطبيق للدردشة على هاتفك الأندرويد، ومن الجزء الأيمن أعلى يمين لوحة مفاتيح Gboard، انقر فوق النقاط الثلاث لإظهار قائمة الإعدادات.

2. من القائمة اضغط على رمز الترجمة Translate.

3. اكتب الرسالة التي تريد ترجمتها، ثم اضغط على اللغات في أعلى اليمين وأعلى اليسار لضبط اللغات التي تترجم منها و إليها، كما يمكنك أيضًا النقر فوق الرمز الموجود في المنتصف لتبديل مواضع اللغتين.

4. قم بالتمرير عبر القائمة واختر اللغة التي تريدها.

5. عندما تكون متأكدًا من أن رسالتك تقول ما تريده، انقر فوق علامة الاختيار الموجودة في الركن السفلي الأيمن من لوحة المفاتيح لإدراج العبارة المترجمة في رسالتك.

المصدر: صدى البلد

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