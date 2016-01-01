بعد العديد من العروض التي أنهالت على شركة بايت دانس ByteDance، لشراء أصول تطبيق الفيديو الشهير تيك توك في أمريكا، عارضت بكين عملية البيع الإجباري لـ تيك توك في الولايات المتحدة من قبل مالكتها الصينية، بعد أن أبدت رأيها بأنها تفضل إغلاق تطبيق الفيديو القصير بدلا من بيعه.
ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، تجري شركة بايت دانس محادثات لبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين، بما في ذلك شركة مايكروسوفت Microsoft، وشركة أوراكل Oracle.
ويأتي ذلك منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، بحظر تيك توك ما لم تقم الشركة الصيينة ببيع أصولها داخل حدود الدولة، وقد أعطى ترامب ByteDance موعدا نهائيا في منتصف سبتمبر الجاري لإتمام الصفقة.
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التعليقات على قرار صادم من الصين بشأن بيع تيك توك.. تفاصيل
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