

هواوي تعزز سلسلة الحواسيب المحمولة بإطلاق MateBook X و MateBook 14 هواوي تعزز سلسلة الحواسيب المحمولة بإطلاق MateBook X و MateBook 14

أعلنت شركة هواوي اليوم في مؤتمر المطورين عن تحديث سلسلة الحواسيب المحمولة خاصتها بإطلاق جهازي MateBook X و MateBook 14.



وقامت الشركة الصينية بتدعيم MateBook X مع معالجات إنتل الجيل العاشر، بينما سيحوي MateBook 14 معالجات من شركة AMD.



يوفر جهازا هواوي تصميم نحيف وجميل ويعملان بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، وستقوم الشركة بطرحهما في الصين عند الإطلاق ومن ثم ستقوم بإطلاقهما على المستوى العالمي في شهر أكتوبر القادم.

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حاسوب هواوي المحمول والخفيف MateBook Xيتميز الجهاز بوجود شاشة بقياس 13.8 بوصة بدقة 3000×2000 بكسل بحواف نحيفة تجعل الشاشة تغطي نحو 90% من واجهة الجهاز.وسيحمل معه معالج إنتل الجيل العاشر Core i5 مع ذاكرة رام تصل 16 جيجابايت وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت، أو معالج إنتل الجيل العاشر Core i7 مع ذاكرة رام تصل 16 جيجابايت وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت. كما سيضيف منفذ سماعة 3.5 مم، ومنفذي USB-C، وتقنية Wi-Fi 6،كذلك سيضيف حاسوب هواوي بطارية بقوة 42 واط تقول الشركة أن بإمكانها الاستمرار حتى 9 ساعات على شحنة واحدة.وبالحديث عن السعر، فستأتي نسخة معالج Core i5 بحوالي 1,600 يورو، بينما ستأتي نسخة معال Core i7 بحوالي 1,800 يورو.يُشار أن هذا الجهاز بمثابة نسخة مصغرة من MateBook X Pro لكن بتصميم أخف وبدون معالج رسومات خارجي وبعض التغيرات.الحاسوب المحمول MateBook 14يأتي الجهاز بثلاثة إصدارات مع شاشة IPS LCD بقياس 14 بوصة كما هو واضح من الاسم، وتتميز بدقة 2160×1440 بكسل، وتستحوذ على 90% من الواجهة. وتتسم النسخة الأعلى مواصفات بإضافة خاصية اللمس.سيدعم جهاز هواوي معالجات AMD، على أن تأتي النسخة الأولى مع معالج Ryzen 7 4600H وسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة رام 8 جيجابايت، فيما ستأتي النسخة الثانية مع نفس المعالج لكن بذاكرة رام 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، والنسخة الثالثة ستكون مع معالج Ryzen 7 4800H وذاكرة بسعة 16 جيجابايت مع قرص تخزين 512 جيجابايت – وهي النسخة التي ستدعم خاصية اللمس.سيدعم MateBook 14 بطارية بقدرة 56 واط تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وسيضيف دعم تقنية بلوتوث 5.0، وWi-Fi 802.كما سيوفر عدة منافذ لربط الأجهزة الأخرى، تشمل منفذي USB-A، ومنفذ USB-C، بالإضافة لمنفذ HDMI 2.0، ومنفذ سماعة تقليدي 3.5مم.سيبدأ سعر الأجهزة من 850 يورو، و950 يورو للنسخة الأعلى مواصفات، و1,050 يورو للنسخة الأقوى التي ستدعم خاصية اللمس.