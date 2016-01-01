تطوير Skull and Bones يسير بشكل ممتاز الآن

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تطوير Skull and Bones يسير بشكل ممتاز الآن

المخرجة Elisabeth Pellen شاركت بـ Blog Post جديد تتحدث فيه عن لعبة Skull and Bones وعملية تطويرها.

أكدت Elisabeth أن عملية تطوير Skull and Bones تسير الآن بشكل ممتاز وقد عمل الإستوديو خلال الأشهر الماضية على إضافة مجموعة من الأفكار الجديدة للعبة والتي بالتأكيد ستجعلها تجربة أكثر روعة.

على الرغم من التأجيلات الضخمة التي حصلت عليها اللعبة خلال السنوات الماضية إلا أن إستوديو Ubisoft Singapore وعد بأن اللعبة ستظهر مرةً أخرى بشكل رسمي خلال عام 2021، لا نعلم إذا كان الظهور عبارة عن مجرد عروض جديدة أو سيتم الإعلان عن إصدارها خلال 2021 ولكن كل ما يمكننا فعله هو التمني الا يتم تأجيلها مرةً أخرى.

المصدر: جيمرز فيلد

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