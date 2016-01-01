

هواوي تعلن عن حاسوبين محمولين جديدين من سلسلة MateBook.. تعرف عليهما هواوي تعلن عن حاسوبين محمولين جديدين من سلسلة MateBook.. تعرف عليهما

خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أعلنت شركة هواوي Huawei عن حاسوبين محمولين جديدين من سلسلة “ميت بوك” MateBook، وهما “ميت بوك إكس” MateBook X و”ميت بوك 14″ MateBook 14.



وأعلنت هواوي عن لابتوب “ميت بوك إكس” MateBook X في السوق الصيني في شهر أغسطس الماضي، بينما توجه الإصدار الجديد منه إلى الأسواق العالمية، حيث سيبدأ طرح الجهاز في أوروبا أولا بحلول شهر أكتوبر المقبل.



مواصفات لابتوب هواوي MateBook X

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الشاشة: شاشة لمس بقياس 13 بوصة، بدقة 2,000×3,000 بيكسل، ونسبة أبعاد 2:3، ومستوى سطوع 400 شمعة، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90%.المعالج: إنتل Intel Core i5 وIntel Core i7.الذاكرة العشوائية (رام): 16 جيجابايت من نوع LPDDR3.الذاكرة الداخلية: 512 جيجابايت من نوع PCI2 NVMe SSD.البطارية: بسعة 42 واط ساعة، تكفي للعمل لمدة 9 ساعات في تشغيل مقاطع الفيديو بجودة FHD.المنافذ: منفذين USB-C.نظام التبريد: بدون مراوح، يعتمد على مزيج من حجرة بخار، وطبقات متعددة من الجرافيت، ومفصلة موصلة حراريا للحفاظ على برودة المعالج.نظام التشغيل: ويندوز 10 هوم.الألوان: الأخضر والأزرق والفضي والوردي.السعر: إصدار Core i5 بسعر 1,599 يورو (29,800 جنيها مصريا تقريبا).إصدار Core i7 بسعر 1,799 يورو (33,500 جنيها مصريا تقريبا).مواصفات لابتوب هواوي MateBook 14الشاشة: شاشة من نوع IPS LCD بقياس 14 بوصة، ودقة 1,440×2,160 بيكسل، ومعدل سطوع 300 شمعة.المعالج: معالج ريزن Ryzen 5 6400H وRyzen 7 4800H (7 نانومتر)، مع معالج جرافيك مدمج Radeon RX Vega 7 من AMD.الذاكرة العشوائية (رام): 8 و16 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 256 و512 جيجابايت.البطارية: بسعة 56 واط ساعة، تشحن عن طريق شاحن بقدرة 65 واط.المنافذ: منفذان من نوع USB-A، ومنفذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ لسماعات الأذن.الألوان: الفضي.السعر: إصدار معالج Ryzen 5 ذاكرة 8/256 جيجابايت بسعر 849 يورو (15,800 جنيها مصريا تقريبا).إصدار معالج Ryzen 5 ذاكرة 16/512 جيجابايت بسعر 949 يورو (17,700 جنيها مصريا تقريبا).إصدار معالج Ryzen 7 ذاكرة 16/512 جيجابايت بسعر 1,049 يورو (19,500 جنيها مصريا تقريبا).