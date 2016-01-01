

Xbox Series X سيُكلف 499 دولار أمريكي، وسيصل رسميًا يوم 10 نوفمبر Xbox Series X سيُكلف 499 دولار أمريكي، وسيصل رسميًا يوم 10 نوفمبر

أعلنت شركة مايكروسوفت أخيرًا عن موعد إطلاق وسعر جهاز Xbox Series X الذي يتطلع إليه العديد من اللاعبين حول العالم. يبلغ سعر Xbox Series X نحو 499 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاحًا إبتداءً من 10 نوفمبر. وسيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع جهاز Xbox Series S، والذي كما أخبرناكم سابقًا سيُكلف 299 دولار أمريكي.



إذا كنت في منطقة تتوفر فيها خدمة Xbox All Access، فبإمكانك أيضًا الحصول على Xbox Series X مقابل 34.99 دولار أمريكي في الشهر لمدة 24 شهرًا، وجهاز Xbox Series S مقابل 24.99 دولار أمريكي لمدة 24 شهرًا، وبعد ذلك سيكون الجهاز ملكك.



مايكروسوفت تضغط من أجل Xbox All Access، وقد قدمت الكثير من العروض المغرية. إلى جانب جهاز الألعاب المنزلي، يمكنك أيضًا الحصول على إشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate، والتي تشمل أكثر من 100 لعبة من متجر Xbox، بما في ذلك بعض الألعاب الجديدة. تتضمن أيضًا أكثر من 100 لعبة للحواسيب الشخصية لمستخدمي Windows. وعلاوة على ذلك، يمكنك الآن أيضًا الوصول إلى عضوية EA Play، والتي تتضمن 60 لعبة فردية إضافية من شركة Electronic Arts. أخيرًا، هناك أيضًا أكثر من 100 لعبة سحابية متاحة للإستخدام.

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للتذكير، فقد قامت شركة مايكروسوفت بتزويد جهاز Xbox Series X الجديد بالمعالج AMD Zen 2 المُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهو المعالج الذي يضم ثمانية أنوية بتردد 3.8GHz. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة مايكروسوفت كذلك بتزويد الجهاز الجديد بمعالج الرسوميات AMD RDNA 2 والذي يوفر 12 تيرافلوب من قوة المعالجة و52 وحدة حسابية تعمل بتردد 1.825GHz لكل واحدة.جهاز Xbox Series X يضم كذلك 16GB من الذاكرة العشوائية بحيث تم تخصيص 10GB منها لمعالج الرسوميات، بينما تم تخصيص 2.5GB لنظام التشغيل، ونحو 3.5GB للنظام. هناك أيضًا ذاكرة تخزينية من نوع NVME SSD بسعة 1 تيرابايت وخيار توسيع مساحة التخزين من خلال بطاقات 1 تيرابايت من خلال منافذ USB 3.2 في الجزء الخلفي من جهاز Xbox Series X.يمكن لجهاز Xbox Series X تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية مع خيار الإنتقال إلى معدل 120 إطار في الثانية، وحتى بدقة 8K في بعض الحالات. أصدرت شركة مايكروسوفت عرضين تجريبيين لأوقات التحميل السريع جدًا في جهاز Xbox Series X، وميزة Quick Resume، والتي تتيح لك الإنتقال من لعبة إلى أخرى. يتم إنجاز ذلك عن طريق حفظ حالات اللعبة في SSD، مما يعني أنك ستتمكن من المتابعة من حيث توقفت في اللعبة بعد إيقاف تشغيل جهاز Xbox Series X لتحديث النظام أو بعد أسابيع من تشغيل اللعبة لآخر مرة.جهاز Xbox Series X سيدعم أيضًا تكنولوجيا Ray Tracing للحصول على إضاءة وظلال أكثر واقعية داخل اللعبة.الآن، وضعت شركة مايكروسوفت جميع أوراقها على الطاولة. الآن، علينا فقط إنتظار شركة Sony أن تكشف عن الأسعار وموعد إطلاق جهاز Playstation 5 الخاص بها.