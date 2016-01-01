

Huawei تكشف النقاب أيضًا عن Huawei MateBook 14 2020، ويُكلف إبتداءً من 849€ Huawei تكشف النقاب أيضًا عن Huawei MateBook 14 2020، ويُكلف إبتداءً من 849€

بعدما أعلنت عن الحاسوب Huawei MateBook X 2020 الخالي من المروحة، فقد قامت شركة Huawei كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن حاسوب محمول آخر يُدعى Huawei MateBook 14 2020، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين HDC 2020.



الحاسوب Huawei MateBook 14 2020 الجديد يُعتبر أكثر قوة من الحاسوب Huawei MateBook X 2020 الذي تحدثنا عنه في هذه المقالة هنا، فمن الممكن للمستهلكين الحصول عليه مع المعالج AMD Ryzen 5 4600H السداسي النوى أو مع المعالج AMD Ryzen 7 4800H الثماني النوى مع العلم بأن هذين المعالجين يأتيان مع معالج الرسوميات AMD Radeon RX Vega 7.



بغض النظر عن المعالجات، الحاسوب Huawei MateBook 14 2020 الجديد يضم شاشة IPS LCD حساسة للمس بحجم 14 إنش وبدقة 2160×1440 بكسل تمتاز بسطوع يصل إلى 300 شمعة، ويضم كذلك إثنين من منافذ USB Type-A ومنفذ USB Type-C واحد، فضلا عن منفذ HDMI 2.0 واحد، ومنفذ السماعات 3.5mm. هذا الحاسوب المحمول يزن 1.49 كيلوجرام ويضم بطارية بقوة 56Wh تدعم الشحن بقوة 65W.

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سيتم عرض الحاسوب Huawei MateBook 14 2020 الجديد للبيع في شهر أكتوبر المقبل باللون الفضي فقط، وسيُكلف 849 يورو لنسخة AMD Ryzen 5 4600H مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وما يُعادل 949 يورو لنفس النسخة مع 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، وما يُعادل 1049 يورو لنسخة AMD Ryzen 7 4800H مع 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.