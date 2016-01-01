قبل عام واحد، أعلنت شركة Huawei عن نظام HarmonyOS الخاص بها. اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين أنه تم تطوير هذا النظام ليشمل المزيد من الأجهزة مستقبلاً.
تم تصميم نظام التشغيل الجديد للقيام بوظائف متعددة على مختلف المنصات بدءًا من التلفزيونات الذكية وصولاً إلى الساعات الذكية وأنظمة الترفيه في السيارات والهواتف الذكية بطبيعة الحال. ذكر السيد Richard Yu أن الهواتف الذكية الأولى التي تعمل بنظام HarmonyOS قد تصل في وقت ما من العام المقبل على الرغم من عدم وجود تواريخ محددة. ومع ذلك، يبدو أن هذا النظام سيقتصر على الصين في البداية.
ستتوفر حزمة HarmonyOS 2.0 SDK المخصصة للتلفزيونات الذكية والساعات الذكية وأنظمة الترفيه في السيارات إعتبارًا من يوم غد الجمعة بينما سيتم إصدار النسخة الخاصة بالهواتف الذكية في شهر ديسمبر المقبل.
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التعليقات على Huawei تُعلن رسميًا عن نظام HarmonyOS 2.0، وسيصل للهواتف الذكية في العام 2021
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