جوجل تضيف اللغة العربية لتطبيق مجاني يساعد الأطفال على القراءة جوجل تضيف اللغة العربية لتطبيق مجاني يساعد الأطفال على القراءة

يبحث الكثير من العائلات في عالمنا العربي عن طرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ في الطلب المتزايد على إضافة اللغة العربية إلى تطبيق Read Along، وهو تطبيق مجاني من Google يعمل على نظام التشغيل Android ويوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة رفيقة افتراضية داخل التطبيق اسمها “ضياء”.

في هذا الإطار، وسعيًا منًا لتعزيز المهارات اللغوية لدى الأطفال، يسرّنا اليوم أن نعلن عن إطلاق النسخة العربية من تطبيق Read Along.

وقالت زين مصري، مدير تسويق المنتجات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوجل، إن الشركة لمست تطوّرًا ملحوظًا في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى في بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85 بالمئة في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن تطبيق Read Along لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم، مضيفا بالقول:”يتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية “ضياء” التي تقرأ أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون. ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة “ضياء” في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة”.

وأشارت إلى مفاجأة في نسخة التطبيق العربية حيث ستضم المكتبة سلسلة من القصص المبتكرة التي أنشئت داخليًّا في Google خصيصًا لمستخدمي Read Along. القصة الأولى من هذه السلسة متوفرة بعنوان “كوكو ذاهب إلى الحفلة” وهي تركّز على قيم هامة في عالمنا اليوم مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من Google على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.

ويقدّم تطبيق Read Along اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

و يشار أن الشركة تولى أهمية كبيرة لسلامة الأطفال وخصوصيتهم أثناء استخدامهم التطبيق. بما أنّ التطبيق لا يتطلّب الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف، لا يمكن للأطفال الوصول إلى الإنترنت بدون إشراف الأهل وبالتالي لا يتضمّن التطبيق أي إعلانات أو عمليات شراء، كما لا يتطلّب تسجيل الدخول ويتم تحليل البيانات الصوتية في الوقت الفعلي على الجهاز فقط.

ودعت الشركة الكتّاب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا إلى كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلّم عالمية، مثل Read Along من Google والمكتبة الرقمية العالمية وموقع Pratham Books Storyweaver. وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر أكتوبر، وذلك انطلاقًا من التزامها بالتشجيع على القراءة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت جوجل أن القراءة تعزّز الإبداع والثقة بالنفس لدى الأطفال وأنها ملتزمون بمساعدة الأطفال أينما كانوا على اكتشاف جمال القراءة والسرد القصصي.