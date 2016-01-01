

تحديث ببجى موبايل يصل لمستخدمى أندرويد وiOS.. كل ما تحتاج معرفته تحديث ببجى موبايل يصل لمستخدمى أندرويد وiOS.. كل ما تحتاج معرفته

يمكن الآن لعشاق لعبة PUBG Mobile الحصول على آخر تحديث ببجى والذى يحمل الإصدار رقم 1.0 على نظامى التشغيل Android وiOS، حيث تم طرح التحديث الجديد لـPUBG Mobile على مستوى العالم بداية من اليوم، والذى يضم تغييرا شاملا فى اللعبة الشهيرة.



ويوفر تحديث ببجى الجديد الجيل الثانى من خريطة Erangel الذى طال انتظاره، فضلا عن الأسلحة الجديدة وCheer Park 2.0 والتحسينات فى خريطة Livik للاعبين، كما سيجلب هذا التحديث الجديد وضع “عدوى عيد الهالوين” والذى من المتوقع أن يضاف الأسبوع المقبل.



مميزات تحديث ببجى الإضافية:

يوفر التحديث الجديد مجموعة متنوعة من الترقيات للعبة بما فى ذلك العديد من التغييرات المرئية أثناء اللعب، بالإضافة إلى تطبيقات واجهة المستخدم الجديدة، ولعل أكبر إضافة لهم جميعًا هى Erangel 2.0، وهى نسخة مجددة من الخريطة الأصلية فى اللعبة.

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– تغييرات المرئية الجديدة تمامًا مثل تحديث السماء والأرض والمياه والنباتات لتكون أكثر واقعية وتفصيلاً.– تم تغيير هيكل بعض المبانى: Mylta Power، Quarry، Prison إلخ.عناصر خريطة PUBG Mobile جديدة– تمت إضافة الخنادق والحواجز الخشبية والدبابات المهجورة والمنشآت كغطاء لخلق جو أكثر إقناعًا فى ساحة المعركة عبر Erangel ما سيجعل التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة ممكنة.تحسينات Livik:– سلاح نارى جديد: M1014– بندقية PUBG Mobile شبه الأوتوماتيكية الجديدة كليًا، قم بتحميل ما يصل إلى 7 جولات للحصول على تجربة قتالية رائعة عن قرب.– يمكن تزويده بملحق Shotgun Muzzle أو Bullet Loop وهو حاليًا أكثر البندقية كفاءة لاستخدامها فى القتال.– يمكن إعادة تحميل الرصاص يدويًا، ما يسمح للجميع بالتكيف مع حالات الطوارئ التى قد تفاجئك.– يظهر فقط على Livik فى Classic Battle Royale Map and Arena، جنبًا إلى جنب مع البنادق الأخرى.– تحسينات التأثيرات المرئية لـ PUBG MobilePUBG-8.3-update-696x365حجم تحديث ببجي:يأتى حجم تحديث PUBG Mobile 1.0 بنحو 1.8 جيجا بايت لأجهزة Android و2.17 جيجا بايت لأجهزة iOS، حيث أصبح التحديث الجديد متاحًا لكلا النظامين الأساسيين بداية من اليوم 8 سبتمبر 2020، فيما تمتلك حاليًا لعبة PUBG Mobile أكثر من 200 مليون مستخدم.تحميل تحديث ببجي:يمكن تنزيل التحديث مباشرة من متجر Google Play، كما يمكن أيضا تنزيل الإصدار المحدث باستخدام ملفات APK وOBB.