

تحديث PUBG Mobile 1.0.. كل ما تريد معرفته وكيف تستمتع بالتغييرات الجديدة تحديث PUBG Mobile 1.0.. كل ما تريد معرفته وكيف تستمتع بالتغييرات الجديدة

بدأ تحديث PUBG Mobile 1.0 في الظهور عالميًا وسيكون متاحًا للتنزيل في كل مكان بحلول نهاية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.







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تجدر الإشارة إلى أن PUBG Mobile هي من بين التطبيقات المحظورة في الهند ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على طرح أحدث إصدار من Tencent في المنطقة.شاهد.. ببجي موبايل تكشف عن وضع Ancient Secret وتجربة لعب جديدةتم إصدار ملاحظات التصحيح الكاملة أيضًا، مع إبراز جميع التغييرات الكبيرة في PUBG Mobile 1.0، بما في ذلك خريطة Erangel 2.0 الجديدة.الجوائز 2 مليون دولار.. ببجي موبايل تطلق البطولة العالمية وتحديث جديديتم إطلاق تحديث PUBG Mobile 1.0 هذا الأسبوع ومن المقرر أن يتضمن بعض التغييرات المهمة للعبة، بالإضافة إلى إصدار Season 15 Pass Royale.من أكثر التغييرات اللافتة للنظر إطلاق خريطة Erangel المجددة، والتي ستتباهى بصور جديدة ونقاط اهتمام، بما في ذلك الخنادق المنسية، وحواجز جذوع الأشجار، والدبابات والمخابئ المهجورة.يتم أيضًا تحسين النماذج وجودة الملمس، حيث تأمل Tencent في أن تمنح التحسينات إحساسًا أكثر واقعية بالمعارك، مثل قوام المباني والبيئة، والجزيئات، والدخان، والانفجارات الهوائية، ومضات الفوهة، وتفاعل النطاق، يمكن إلغاء قفل وظيفة Ultra HD للحصول على أعلى جودة للرسوم.تخطط Tencent أيضًا لإجراء عدد من التغييرات الأخرى بعيدًا عن المحتوى الجديد، بما في ذلك إجراءات مكافحة الغش الجديدة.سيستهدف هذا برامج المكونات الإضافية المختلفة، والهدف التلقائي والقرصنة الأخرى، وإضافة ترقيات جديدة للأنظمة الوقائية الحالية.توضح رسالة من Tencent: "منذ وقت سابق من العام، سمح Plug-In Z للغشاشين بقتل لاعبين آخرين فورًا بعد القفز بالمظلة، مما تسبب في تغيير أسلوب اللعب الأولي بشدة.في أوائل يوليو، تمت مواجهة البرنامج الإضافي بنجاح، وتم معاقبة الحسابات المقابلة أيضًا، في الإصدار الأخير، تمت ترقية العداد أيضًا لتقوية الدفاع.أحد الإعلانات الأكثر إثارة للدهشة من Tencent هذا الأسبوع هو أن تحديث PUBG Mobile القادم سيكون صغيرًا نسبيًا للتنزيل، وفقًا لفريق دعم PUBG Mobile، سيتطلب التحديث الجديد مساحة إضافية صغيرة جدًا على أجهزة Android و 1 جيجابايت من مساحة التخزين الإضافية لنظام iOS.وقت تحديث PUBG MOBILEأكدت Tencent أن تحديث PUBG Mobile 1.0 لديه تاريخ إصدار محدد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، سيتم تشغيل التنزيل الجديد عبر جميع الأنظمة الأساسية خلال هذا الوقت، بما في ذلك اللاعبين على Android و iOS.عندما يتعلق الأمر بوقت إصدار تحديث PUBG Mobile عالميًا، فإن Tencent لم تقدمه، وعادةً ما يتم إصدار التصحيحات الجديدة حسب المنطقة، مما يعني أن بعض مستخدمي Android و iOS سيحصلون عليها قبل الآخرين.والخبر السار هو أن تحديث PUBG Mobile لهذا الأسبوع لن يتطلب خوادم للعمل بلا اتصال، مما يعني أنه لن يكون هناك توقف أو فترة صيانة.ملاحظات PUBG MOBILE 1.0 PATCHجديد Erangel:مرئيات جديدة كليًاتم تحديث السماء والأرض والمياه والنباتات لتكون أكثر واقعية وتفصيلاًتغييرات المبنىتم تغيير هيكل بعض المبانيتغييرات كبيرة في نقاط المواردMylta Power: تم إعادة تصميمMylta Power بتصميم مبنى جديد لجعل نقاط الموارد أقرب إلى بعضها البعض لمزيد من التطورات غير المتوقعة في المعركة.المحجر: تم تحسين هيكل التضاريس، وتعديل تصميم المباني، وإضافة 7 مستودعات كبيرة جديدة، وإضافة نقاط هبوط لمزيد من خيارات النهب.السجن: تم تعديل هيكل التضاريس لإضافة المزيد من الجدران في المناطق المحيطة، وتم تعديل بعض تخطيطات المباني لمنح الجميع خيارات تكتيكية جديدة.تعديلات على نقاط الموارد الأخرى في منطقة اللعب: تمت إضافة عدد من نقاط الموارد في منطقة اللعب.عناصر الخريطة الجديدةتمت إضافة الخنادق والحواجز الخشبية والدبابات المهجورة و الإنشاءات كغطاء لخلق جو معركة أكثر إقناعًا عبر Erangel مما سيجعل التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة ممكنة.تغييرات هيكل المبنىتم تعديل هيكل بعض المناطق الحضرية لمنح اللاعبين تجربة أفضل عند الهجوم والدفاع، تحتوي بعض المباني الآن على أقبية، وسيتعين على اللاعبين تحطيم الباب الخشبي للأقبية بأسلحتهم قبل أن يتمكنوا من الدخول.تحسينات Livik:سلاح ناري جديد: M1014بندقية نصف آلية جديدة بالكامل، قم بتحميل ما يصل إلى 7 جولات للحصول على تجربة قتالية رائعة عن قرب.يمكن تزويدها بملحق Shotgun Muzzle أو Bullet Loop وهي حاليًا أكثر البندقية فعالية لاستخدامها في القتال.يمكن إعادة تحميل الذخيرة يدويًا مما يسمح للجميع بالتكيف مع حالات الطوارئ التي قد تفاجئك.يظهر فقط على Livik في Classic Battle Royale Map and Arena، جنبًا إلى جنب مع البنادق الأخرى.تحسينات التأثيرات المرئيةدقة محسّنة لمنسوجات الصخور مع رسومات أكثر سلاسة.عرض محسّن للقوام المائي مع رسومات أكثر سلاسة.عرض محسّن للتفاصيل عند رؤية Monster Truck من مسافة بعيدة.عرض محسن للشلالات برسومات أكثر سلاسة.تحسين عرض الشلالات عن قرب.تأثيرات محسنة أثناء الهبوط.تحسينات أداء الأمان:تحسين وتوسيع نطاق كشف رؤية العدو لدى المتفرجين.تمت ترقية الحلول التقنية بالكامل وإضافة استراتيجية عقوبة لاستهداف أحدث المكونات الإضافية والغشاشين.تم تحسين عملية وأدوات إصدار وإطلاق السياسة الأمنية للرد على الاختراقات الجديدة ومكافحتها بسرعة أكبر.تحسين تأثير المراقبة الأمنية على الأداء ، وتقليل استهلاك الطاقة والتأخير الناجم عن المراقبة الأمنية.