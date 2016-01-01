إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك

صورة الخبر: إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك
إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك

فتحت الهيئة المنافسة الإيطالية «AGCM»، تحقيقًا في خدمات التخزين السحابية التي تديرها شركات Apple وDropbox وGoogle، ردًا على عدد من الشكاوى التي تدعي الممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها فتحت ستة تحقيقات حول خدمات Google Drive وApple iCloud وخدمة التخزين السحابية Dropbox. ويتم التحقيق في جميع خدمات التخزين السحابية الثلاثة بشأن شكاوى من الممارسات غير العادلة المتعلقة بجمع بيانات المستخدم لأغراض تجارية.

ولفتت إلى أن شروط الخدمة تنتهك حقوق المستهلك، حيث تشمل الشروط التعاقدية التي تم التحقيق فيها إعفاءات من المسؤولية حتى في حالة فقد المستندات المخزنة في مساحة السحابة للمستخدم؛ إمكانية تعديل شروط التعاقد من جانب واحد؛ وانتشار النسخة الإنجليزية من نص العقد على النسخة الإيطالية.

وبذلت المفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة ضغطًا من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لشركات التواصل الاجتماعي لتوضيح الشروط والأحكام الخاصة بها- مما أدى إلى موافقة Facebook على الشروط والأحكام ذات الصياغة الأكثر وضوحًا في العام الماضي.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27186

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager