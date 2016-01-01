

إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك

فتحت الهيئة المنافسة الإيطالية «AGCM»، تحقيقًا في خدمات التخزين السحابية التي تديرها شركات Apple وDropbox وGoogle، ردًا على عدد من الشكاوى التي تدعي الممارسات التجارية غير العادلة.



وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها فتحت ستة تحقيقات حول خدمات Google Drive وApple iCloud وخدمة التخزين السحابية Dropbox. ويتم التحقيق في جميع خدمات التخزين السحابية الثلاثة بشأن شكاوى من الممارسات غير العادلة المتعلقة بجمع بيانات المستخدم لأغراض تجارية.



ولفتت إلى أن شروط الخدمة تنتهك حقوق المستهلك، حيث تشمل الشروط التعاقدية التي تم التحقيق فيها إعفاءات من المسؤولية حتى في حالة فقد المستندات المخزنة في مساحة السحابة للمستخدم؛ إمكانية تعديل شروط التعاقد من جانب واحد؛ وانتشار النسخة الإنجليزية من نص العقد على النسخة الإيطالية.

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وبذلت المفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة ضغطًا من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لشركات التواصل الاجتماعي لتوضيح الشروط والأحكام الخاصة بها- مما أدى إلى موافقة Facebook على الشروط والأحكام ذات الصياغة الأكثر وضوحًا في العام الماضي.