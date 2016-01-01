فتحت الهيئة المنافسة الإيطالية «AGCM»، تحقيقًا في خدمات التخزين السحابية التي تديرها شركات Apple وDropbox وGoogle، ردًا على عدد من الشكاوى التي تدعي الممارسات التجارية غير العادلة.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها فتحت ستة تحقيقات حول خدمات Google Drive وApple iCloud وخدمة التخزين السحابية Dropbox. ويتم التحقيق في جميع خدمات التخزين السحابية الثلاثة بشأن شكاوى من الممارسات غير العادلة المتعلقة بجمع بيانات المستخدم لأغراض تجارية.
ولفتت إلى أن شروط الخدمة تنتهك حقوق المستهلك، حيث تشمل الشروط التعاقدية التي تم التحقيق فيها إعفاءات من المسؤولية حتى في حالة فقد المستندات المخزنة في مساحة السحابة للمستخدم؛ إمكانية تعديل شروط التعاقد من جانب واحد؛ وانتشار النسخة الإنجليزية من نص العقد على النسخة الإيطالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إيطاليا تحقق في انتهاك «أبل» و«دروبوكس» و«جوجل» لحقوق المستهلك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق